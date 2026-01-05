La Orquesta de València y Nacho de Paz inagurán los conciertos de abono del Palau de la Música

El Palau de la Música dará inicio a sus conciertos de abono para este 2026 este sábado 10 de enero con la Orquesta de València como protagonista y la dirección del maestro ovetense Nacho de Paz, que debuta en la temporada de abono del auditorio valenciano. En concreto, será a las 19.00 horas y en la Sala Iturbi, donde se podrá escuchar un programa de gran fuerza evocadora que reúne obras de Olivier Messiaen y Aleksandr Skriabin, dos compositores fundamentales del siglo XX unidos por una concepción profundamente espiritual y sinestésica de la música.

Un "viaje sonoro"

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacado que "comenzamos 2026 con la Orquesta de València y un programa verdaderamente fascinante, que propone un viaje sonoro hacia la espiritualidad, el color y la trascendencia". Llimerá ha subrayado que “Messiaen y Skriabin compartieron esa capacidad extraordinaria de asociar sonidos con colores y texturas, una experiencia sensorial que convierte este concierto en una propuesta de gran intensidad artística”.

Asimismo, ha añadido que el programa “cuenta con el aliciente de la presencia de Nacho de Paz, un director de enorme solvencia y personalidad, que ya obtuvo un notable éxito al frente de la Orquesta de València en el Festival Ensems de 2023, y que posteriormente fue muy aplaudido por el público en su participación en nuestro ciclo de cámara. Su profundo conocimiento de este repertorio garantiza lecturas de gran rigor y profundidad expresiva”.

El maestro ovetense Nacho de Paz, en València. / Palau de la Música

El concierto se abrirá con Les Offrandes oubliées de Olivier Messiaen, obra estrenada en París y concebida como un tríptico de marcado carácter religioso, en el que el compositor reflexiona sobre el pecado, la cruz y la Eucaristía, con una escritura orquestal de gran riqueza tímbrica, todavía influida por Debussy pero ya plenamente personal. A continuación se interpretará Le Poème de l’Extase, op. 54, de Aleksandr Skriabin, partitura escrita en 1908 y estrenada en Nueva York, que representa uno de los hitos del sinfonismo tardorromántico. La obra destaca por su lenguaje armónico visionario y por el célebre “acorde místico” o “acorde lírico”, símbolo de la búsqueda filosófica y extática del compositor ruso.

El programa se cerrará con L’Ascension de Messiaen, compuesta entre 1932 y 1933, una de sus obras más emblemáticas, en la que el autor desarrolla un intenso discurso de elevación espiritual a través de modos de transposición limitada, ritmos complejos y una orquestación de extraordinaria precisión y luminosidad.

Especializado en los siglos XX y XXI

Nacho de Paz está especialmente reconocido por su especialización en la música de los siglos XX y XXI y es una figura de referencia en el repertorio experimental y de nueva creación en España. Formado en la escuela rusa, es titulado superior de piano y composición, y se especializó en dirección de orquesta con Arturo Tamayo y Pierre Boulez. Ha dirigido la mayor parte de las orquestas españolas y ha desarrollado una intensa colaboración con agrupaciones internacionales especializadas en música contemporánea, entre las que destacan Ensemble Intercontemporain, Ensemble Recherche, Münchener Kammerorchester y PHACE, formación de la que es actualmente principal director invitado.

Paralelamente, mantiene una destacada actividad en el ámbito audiovisual y cinematográfico, colaborando con ARTE tv, 2eleven music-film y Europäische FilmPhilharmonie en la grabación e interpretación de partituras compuestas para cine mudo del siglo XX. Ha realizado cerca de 500 estrenos mundiales y desarrolla una intensa presencia internacional en festivales y auditorios de primer nivel, con compromisos recientes y próximos en Salzburg Festspiele, Wiener Konzerthaus, Elbphilharmonie Hamburg, Barbican Centre London, Philharmonie Luxembourg, Berliner Festspiele y Wien Modern.