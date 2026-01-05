Rimbomba obri 2026 incorporant la poesia visual a l'escena en el TEM
El cicle es desplegarà a través de l'humor sarcàstic de Riki Blanco, la poesia antiracista de Paloma Chen i la crítica social de Desatado.
El Teatre El Musical (TEM) de València obrirà la seua programació del 2026 amb una nova sessió del cicle de poesia viva Rimbomba que, en esta ocasió, posa l'accent en l'experimentació escènica, el pensament crític i la convivència de llenguatges. Seguint amb la seua línia d'incorporar diferents propostes poètiques, suma a l'artista de poesia visual Riki Blanco per a ampliar les formes en què la paraula pot habitar l'escenari.
La sessió, que tindrà lloc el dissabte 10 de gener a les 20.00 hores, proposa una trobada entre tres universos poètics molt diferents, pensats per a atraure a públics diversos i mostrar el caràcter eclèctic que definix a Rimbomba, segons ha informat l'organització del cicle en un comunicat.
La poesia es desplega "no només com a text, sinó també com a imatge, ritme, cos i so, a través de l'humor sarcàstic de Riki Blanco, la poesia antiracista de Paloma Chen i la crítica social de Desatado".
Recuperar l'espai per a la paraula
Rimbomba naix amb la intenció "de recuperar l'espai públic per a la paraula esta i conquerir el teatre com a lloc de trobada poètica". El cicle celebra "la paraula viva, això vol dir que transcendix la lectura tradicional per a donar pas a experiències escèniques on s'entrellacen poesia, música experimental, improvisació vocal, dramatúrgia sonora i audiovisuals".
Un altre dels principals objectius de Rimbomba és oferir una alternativa de programació als gestors culturals perquè amplien la seua mirada respecte a espectacles de poesia escènica.
Riki Blanco i Paloma Chen
La principal novetat d'esta edició és la participació de Riki Blanco, una figura "àmpliament reconeguda" per les seues vinyetes i peces gràfiques publicades en El País i altres mitjans de referència. La seua proposta trasllada la poesia visual a l'espai escènic, combinant text, imatge i ironia en un microespectacle que interpel·la a l'espectador des de l'humor, la sorpresa i una mirada crítica sobre el quotidià.
Junt amb esta exploració visual, la sessió es completa amb la veu de Paloma Chen, poeta i periodista valenciana d'ascendència xinesa, l'obra de la qual reflexiona sobre la identitat, la memòria i l'herència cultural des d'una perspectiva antiracista i intercultural. El seu treball connecta l'íntim amb el polític i situa la paraula com un espai de disputa i de construcció de futurs possibles.
La nit s'obri també a la "intensitat" del spoken word contemporani a través de Deslligat, un projecte que unix poesia oral, hip-hop i electrònica per a crear una experiència escènica carregada de ritme i energia. La seua proposta explora la necessitat "de desembolicar idees, perdre la por i tornar a escoltar en un context marcat pel soroll i la confusió, explica l'organització.
En edicions passades, han participat artistes com la recent premi nacional de poesia Miriam Reyes; el campió mundial de Poetry Eslam Dani Orviz, Elsa Moreno, Sheila Blanco, Laura Sam o Sara Raca, de Mèxic. Amb esta nova sessió, que forma part de la seua onzena edició, Rimbomba, projecte organitzat pel Lloc de les Paraules, sota la coordinació del poeta i performer Jesús Ge, "reafirma la seua vocació de convertir el teatre en un lloc on la poesia s'escolta, es mira i se sent".
