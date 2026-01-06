Muere José Luis Falcó, poeta y figura clave de la València literaria de los años 70 y 80

El poeta, profesor universitario y crítico literario José Luis Falcó ha fallecido hoy en València a los 73 años. Su capilla ardiente quedará instalada en el Tanatorio Municipal, donde podrá despedírsele de 10 a 13 horas. Con su muerte desaparece una de las voces más discretas pero más constantes de la poesía valenciana de la generación de los 70, así como un testigo privilegiado y protagonista activo de la intensa vida literaria que se desarrolló en los cafés del barrio del Carmen durante las décadas de los setenta y ochenta.

Nacido en València en 1952, Falcó perteneció a la misma promoción poética que autores como Marc Granell, Joan Navarro o Josep Piera, con quienes compartió afinidades estéticas, lecturas y, sobre todo, espacios de encuentro. Más allá de su obra estrictamente literaria, su figura resulta inseparable del tejido cultural que sostuvo la poesía valenciana en los últimos años del franquismo y durante la Transición, cuando las tertulias de café funcionaron como auténticos laboratorios de creación, debate y transmisión literaria.

Los cafés literarios

José Luis Falcó fue uno de los habituales del entramado de cafés literarios que convirtieron al barrio del Carmen en un hervidero cultural. Frecuentó el Cavallers de Neu, considerado uno de los epicentros culturales imprescindibles de la época, y participó activamente en las tertulias del Malvarrosa -el mítico “Malva”-, fundado a finales de los años setenta por Tomás March y el pintor Vicente Fuenmayor. Aquel local, heredero del histórico Bar Universitat, se consolidó como lugar de encuentro de escritores, artistas y agitadores culturales durante los años de la Transición.

Por las mesas de mármol del Malva pasaron figuras como Vicent Andrés Estellés, Joan Fuster, Vicent Ventura, Alfons Cervera, Jaime Siles, Marc Granell o Carlos Marzal, quien recordó años después que todo aquel que aspirara a ser algo en el mundo cultural valenciano acababa, antes o después, sentado en alguna de sus mesas. Falcó formó parte de esa clientela fiel que sostuvo la conversación literaria durante cientos de noches, en un tiempo en el que los cafés suplían la ausencia de otros canales de difusión cultural.

Especial relevancia tuvo también su vinculación con las tertulias de La Forest d’Arana, consideradas la plataforma más dinámica e informal de la poesía en valenciano durante los años ochenta. Durante cerca de una década, aquellas reuniones nocturnas -que comenzaban los martes a partir de las once- reunieron a poetas, editores y lectores en distintos locales del centro histórico, desde el pub Arana hasta el Café Lisboa, el Gestalguinos o el Café del Mercat. Animadas por Pere Bessó, Francesc Collado, Manel Rodríguez Castelló y Manel J. M. Romero, las tertulias combinaron lectura poética, debate abierto y una intensa actividad editorial, de la que surgieron plaquettes y libros hoy considerados documentos fundamentales de aquella etapa.

En ese contexto, Falcó participó no solo como lector y poeta invitado, sino como parte activa de una comunidad que entendía la poesía como práctica colectiva, conversación ininterrumpida y forma de resistencia cultural.

Una sólida carrera académica

Paralelamente a esa intensa vida de tertulia y café, José Luis Falcó desarrolló una sólida carrera académica. Fue profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universitat de València y publicó numerosos artículos de crítica e investigación en revistas como Revista de Occidente, ÍnsulaTuria o La Manzana Poética. Su nombre quedó definitivamente ligado a la historiografía literaria española gracias a la antología Poesía española contemporánea (1939-1980), publicada en 1981 junto a la profesora Fanny Rubio. El libro, que tuvo varias ediciones ampliadas en los años siguientes, se convirtió en una obra de referencia para generaciones de estudiantes e investigadores por su amplitud de miras, su atención a los poetas del exilio, a los llamados “raros” y por cuestionar los rígidos encasillamientos generacionales del canon poético español.

Como poeta, Falcó publicó una obra coherente y sostenida en el tiempo, ajena a modas y al ruido mediático. Entre sus libros destacan Lebrel de sombras (1978), El encanto de la serpiente (1980), Paisaje dividido (1981), Diez fragmentos en abril (1984), Siete sueños más tarde (1996) y Penúltima piel (2016), volumen que reunía su poesía escrita entre 1996 y 2012. Parte de su producción apareció también en ediciones vinculadas a proyectos colectivos y revistas literarias. Recientemente se encargó de la edición de Mansa Chatarra (2014) de Francisco Ferrer Lerín para la editorial Jekill & Jill.

Fue asimismo un activo impulsor de publicaciones culturales. Participó en la creación de revistas como "Septimomiau" junto a Santi Muñoz, Tomas March y Toni Moll, y de "Cuaderno Qüervo", iniciativas editoriales que, como tantas otras de la época, funcionaron como plataformas de difusión para poetas jóvenes y como espacios de experimentación estética. En ese ámbito mantuvo una estrecha relación con figuras como Santiago Muñoz y con los editores y galeristas que sostuvieron la red cultural alternativa valenciana durante aquellos años.