El pop-rock valenciano entra en 2026 con los "después" de Gener, Smoking Souls y Zoo

La escena de la música en valenciano atraviesa uno de esos momentos bisagra que marcan el fin de una etapa y el inicio de otra. La despedida de dos de sus grandes referentes de la última década, Zoo y La Fúmiga, ha coincidido con la consolidación de una nueva generación de artistas -en buena parte solistas y con una presencia femenina cada vez más decisiva- que ya están tomando el relevo con personalidad y ambición.

En medio de este proceso de transición, en el que también siguen teniendo peso proyectos veteranos como Auxili o el regreso de La Gossa Sorda, el inicio de 2026 llega con una noticia especialmente significativa: el retorno de dos voces clave del pop-rock valenciano reciente, las de Carles Chiner y Carles Caselles, y la confirmación de un nuevo paso adelante para Malifeta, uno de los proyectos más singulares surgidos en los últimos años como una especie de “spin off” de Zoo.

Carles Chiner, el animal persona

Cinco años después de la disolución de Gener, Carles Chiner vuelve a los escenarios con Animal Persona, un nuevo proyecto eléctrico que supone tanto una continuidad -el nombre de la nueva banda remite directamente a una de las canciones más populares de Gener- como una reinvención. Acompañado por dos antiguos miembros de su anterior grupo -Enric Alepuz a la batería y Vicent Todolí a los teclados- y con la incorporación de Carlos Soler al bajo y Samuel Reina a la guitarra, Chiner recupera parte del repertorio de su anterior banda para el directo y lo amplía con nuevas composiciones reunidas en “Bestiari”, el disco que marca esta nueva etapa.

El propio músico define Animal Persona como “mi vuelta a los escenarios cinco años después de cerrar la etapa de Gener”, y sitúa el proyecto en un territorio sonoro donde conviven “el soul, el pop, los aires mediterráneos y unas armonías vocales muy cuidadas”. En cuanto a "Bestiari", Chiner lo describe como “un catálogo de animales extraños con comportamientos extraños”, una observación del presente “en diez canciones que hablan del aquí y del ahora”. En sus propias palabras, el disco retrata “a un mamífero frágil intentando inventar un lenguaje que esquive el algoritmo”, una reflexión sobre la identidad, la exposición constante y la aceleración contemporánea: “Sabemos que somos bestias frágiles y mortales y, aun así, seguimos acelerando el paso haciendo scroll”.

Tras adelantar los temas “True Crime” y “Cavallons”, “Bestiari” se publicará completo el próximo 23 de enero, y su presentación oficial en directo tendrá lugar el 7 de mayo de 2026 en la Sala Jerusalem de València, una de las primeras fechas señaladas del calendario musical valenciano del próximo año.

Carles Caselles es ahora Romàntic Dimoni. / Minoría Absoluta

Carles Caselles, el demonio romántico

También regresa, aunque bajo otro nombre y desde una perspectiva distinta, Carles Caselles, hasta ahora voz y referente de Smoking Souls. Tras cerrar esa etapa, el músico de Pego inicia su camino en solitario con RO.DI (Romàntic Dimoni), un proyecto que se estrena con un single doble, “Batec” y “Osca”, primer adelanto del álbum Primer Moviment, un trabajo conceptual compuesto por doce canciones.

RO.DI se presenta como “un proyecto de rock post-punk donde la ternura se convierte en revolución y el amor en una forma de resistencia frente al individualismo”. “Batec”, una de las dos caras del lanzamiento, mantiene ciertos ecos del pasado de Caselles y se plantea como “un himno de conciencia de clase que confronta la tradición y el privilegio heredado”, reivindicando “el latido colectivo como única esperanza histórica”. “Osca”, por su parte, explora un registro más crudo y visceral, una canción “que fluye como un río, sin estribillo”, y que apuesta por “brindar en medio de la tormenta” para transformar el conflicto emocional en una energía compartida.

Juntas, las dos canciones avanzan las coordenadas de un proyecto que combina “poesía, fuerza sonora y un mensaje de amor radical que desafía la rutina, los egos y el aislamiento”, y que marca un punto de inflexión en la trayectoria de Caselles tras el final de Smoking Souls.

La consolidación de Malifeta

A estos regresos se suma la consolidación de Malifeta, que arranca 2026 con la publicación de “Brega”, el primer adelanto de su segundo disco, previsto para este invierno. El tema, construido sobre “un beat electrónico a base de samplers y melodías de viento”, aborda “el conflicto entre el individuo y la sociedad, entre la bronca político-cultural y la batalla interna de una persona consigo misma”. La canción llega acompañada de un videoclip protagonizado por la actriz valenciana Carla Almeria y dirigido por Helga Ambak.

Creado en 2020 por Mireia Matoses (Pupil·les) y Arnau Giménez (Zoo), Malifeta ha experimentado un crecimiento constante desde la publicación de su primer álbum, “Mitologia” (2023), y desde su debut en directo en 2025. En este nuevo trabajo, el proyecto amplía su formación con Ana Rajadel a la voz y con varios miembros de Zoo -Toni Fort Pxllt, Hèctor Galán y Marcos Úbeda-, reforzando una propuesta que ya ha sido reconocida con el Premi Ovidi a la Mejor Canción de 2024 por “Emili Baró, 14”.

Además del lanzamiento del disco, Malifeta ha anunciado una gira que pasará por festivales y escenarios valencianos y catalanes, con paradas ya confirmadas en Llos Festival, Ítaca, Avant Fest, Pirata Festival, Feslloc, Festiuet y Empordà Music Fest, entre otros.