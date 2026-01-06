Raquel Bada recorre una València de llum i cendra amb les il·lustracions de Rosa Fuster
Tintablanca ha sumat a la seva col·lecció de llibres de viatge el de la ciutat de València amb una guia personal que pren com a referents a Maria Beneyto, Estellés, Chirbes o Sorolla
Carla Aliño | EFE
L'editorial Tintablanca ha sumat a la seva col·lecció de llibres de viatge el de la ciutat de València, amb l'obra 'València. Luz y ceniza', on l'editora valenciana Raquel Bada fa un recorregut personal per la seua ciutat natal, que ha estat il·lustrat per l'artista Rosa Fuster.
Compleix així amb una "assignatura pendent", la d'incorporar València a aquesta col·lecció de llibres, en què es plasma la visió personal d'un escriptor o periodista sobre una ciutat, juntament amb les il·lustracions creades expressament per un il·lustrador i artista plàstic contemporani.
"Una 'tintablanca' no és només un llibre de viatge, és una peça d'art en si mateixa, un objecte de luxe per als bibliòfils i per als amants dels llibres", assegura l'editor Manuel Mateo, que destaca que València havia de formar part del seu catàleg, ja que és una de les grans ciutats d'Espanya, sense la qual aquest país no s'entén.
A l'editorial van apostar des del primer moment per Raquel Bada i Rosa Fuster, que, a parer de Mateo, han creat una obra en què es pot veure "l'ànima de València" i que farà que el lector o lectora entengui i estimi, encara més, aquesta capital mediterrània.
De l'Albufera a la dana
A 'València. Llum i cendra', Raquel Bada (València, 1990) traça un recorregut que comença a la vora de l'Albufera i acaba davant del drama de les riuades per la dona del 29 d'octubre del 2024, que va assotar la província de València, especialment els pobles de l'Horta Sud, així com algunes pedanies de la ciutat.
Entremig recorre a peu els barris populars d'aquesta capital, els monuments icònics i els signes de modernitat; comparteix amb el lector la definició de València, les grandeses, fortaleses, deutes i debilitats, i l'acompanya per la memòria artesanal, les celebracions més reconegudes i la incessant activitat cultural.
I, de fons, la presència d'escriptores i escriptors que han pregonat la ciutat, entre ells Maria Beneyto, Vicente Andrés Estellés o Rafael Chirbes, o d'artistes com Joaquín Sorolla, segons explica la mateixa Bada, directora de l'editorial Bamba, que assenyala que ha intentat fugir de clixés i d'aquelles coses amb què se sol fugir de clixés.
L'escriptora assegura que ha sentit "molt respecte" a l'hora d'elaborar aquesta obra, ja que no volia "decebre la ciutat", i destaca que el procés d'escriptura li ha permès "redescobrir València" i com molta gent del seu voltant ha estat involucrada en el desenvolupament.
Unes 60 il·lustracions 'ad hoc'
Raquel Bada ha estat acompanyada en aquest treball, que ha durat més d'un any, per la muralista Rosa Fuster, una de les creadores valencianes més premiades i reconegudes internacionalment, que ha estat l'encarregada d'il·lustrar aquest llibre entelat amb cotó orgànic i tints naturals de color terra.
Per això, ha realitzat prop de seixanta il·lustracions originals, realitzades únicament per il·lustrar aquesta 'tintablanca', on Fuster (La Font d'en Carrós -València-, 1997) va començar apostant per l'oli i el llenç però va acabar utilitzant "un munt de tècniques diferents", segons afirma a EFE.
"Ha estat el projecte que més m'ha emocionat de l'any", reconeix l'artista, que encara que es va sentir aclaparada i bloquejada en algun moment del procés, sent "molt orgull" d'haver pogut retratar per a aquesta col·lecció la ciutat que ha elegit per viure-hi.
Fuster recorda que quan va arribar a València per estudiar li semblava molt gran en comparació del poble del qual provenia -d'uns 4.000 habitants-, i en els seus desplaçaments i rutes per la ciutat sempre buscava anar a través de jardins per sentir-se "arropada", encara que això suposés fer més volta.
Aquesta curiositat ha quedat plasmada en aquest llibre, que igual que la resta de la col·lecció consta de deu capítols i de diverses pàgines en blanc destinades a la cal·ligrafia o el dibuix, i pretenen ser "una petita obra d'art" que uneix literatura, cultura, història i il·lustració i "el millor company de viatge".
