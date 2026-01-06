El Rey y el Príncipe de la bachata, juntos en València
Romeo Santos y Prince Royce actuarán el próximo 24 de julio en el Estadio Ciutat de València
Romeo Santos y Prince Royce, conocidos como el Rey y el Príncipe de la bachata, actuarán el próximo 24 de julio en el Estadio Ciutat de València como parte de la gira europea en la que presentarán su disco conjunto, 'Mejor Tarde Que Nunca', y que comenzará en junio de este año.
El tour por España arrancará en Sevilla el próximo 25 de junio y continuará en Fuengirola el 26 del mismo mes; Zaragoza el 3 de julio; Pamplona el 4; Barcelona el 11; Murcia el 23; València el 24; Madrid el 25; A Coruña el 30; Tenerife el 1 de agosto y Santander el 2. Además, recalará en ciudades europeas como Nápoles, Milán, Londres, París, Colonia y La Haya.
Entradas, el 8 de enero
Las entradas ya han salido en preventa para Madrid y Barcelona y, para el resto de ciudades españolas, la venta anticipada comenzará el jueves 8 a las 12:00 horas. La venta general para todas las ciudades se activará el mismo jueves 8 a las 17:00 horas en la plataforma baila.fm.
Éxitos conjuntos y en solitario
En los conciertos, los conocidos como El Rey de la Bachata (Romeo Santos) y el Príncipe de la Bachata (Prince Royce) interpretarán las bachatas de su trabajo conjunto, entre las que se incluyen temas como 'Dardos', 'Celeste' o 'Lokita Por Mí'.
Según la promotora de la gira, también estarán presentes los grandes éxitos que han marcado sus carreras individuales y que "han llevado la bachata a una dimensión global" con una puesta en escena diseñada en específico para esta gira.
Actuación accidentada
La última actuación de Romeo Santos en València fue accidenta. Antes de su actuación en la Marina Sur el 15 de septiembre de 2024, se produjo una avalancha en la entrada al recinto en el que el artista norteamericano había logrado un "sold out".
Las puertas se abrían unas horas antes de que empezara la actuación, y ha sido justo en esos instantes cuando se ha producido el incidente. Alba, una joven que llevaba haciendo cola desde las 12 horas de esta mañana, contaba a Levante-EMV que había dos filas diferentes para entrar, con horarios también distinguidos. No obstante, cuando se acercaba el momento de acceder al recinto, la gente se agolpó a la entrada formando una gran masa de personas. "Nos han empezado a empujar, a tirar las vallas, e incluso hemos visto cómo se daban puñetazos. La organización ha sido un desastre", compartía.
