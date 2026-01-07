Los extranjeros ya representan la mitad de los visitantes del IVAM

El Institut València d’Art Modern (IVAM) cierra el año 2025 con un balance de 13 nuevas exposiciones y un programa que, tal como destaca la institución en un comunicado, ha incluido tres grandes muestras dedicadas a nombres fundamentales de la escena artística española, galardonados con Premios Nacionales: Cristina García Rodero, Soledad Sevilla e Isidoro Valcárcel Medina, y la mayor exposición de Kara Walker en España, una de las artistas más importantes de la escena internacional.

Estas exposiciones culminan un año en el que el IVAM contabilizó 202.258 visitantes al museo -más que en el año anterior, cuando contabilizó contabilizó 174.854-, que se mantiene como el único museo público de arte de la Generalitat Valenciana con entrada de pago y actividades gratuitas.

“El IVAM cierra un año muy positivo con un equilibrio entre el panorama internacional, nacional y local. Entre ellos, una apuesta por artistas internacionales de la talla de Kara Walker, una nómina de autores de primera fila que dialogan con artistas valencianos y la atención a creadores jóvenes del contexto”, ha destacado su directora, Blanca de la Torre, sobre el programa que “ha puesto el foco en nuevas relecturas de la colección, en una exploración sobre el universo de los fanzines y en el arte valenciano de los años cincuenta”.

Del total de visitantes, un 48 % ha participado directamente en las actividades públicas gratuitas, como conciertos, proyecciones, talleres o visitas, en línea con la apuesta del IVAM por subrayar su faceta de ‘instituto’ y espacio de investigación.

El 48 % de los visitantes de las exposiciones fueron extranjeros y, teniendo en cuenta su origen geográfico, las nacionalidades que más han acudido al IVAM han sido, por este orden, italianos, alemanes y estadounidenses.

Los meses con más público fueron agosto, octubre y diciembre, destacando el exitoso taller de Juguetoría estival - espacio de juego artístico para primera infancia en el museo-, o algunas fechas con programaciones especiales, como la Gran Noche de los Museos el 17 de mayo -que contó con la actuación de Original Dixieland de Sedajazz-, o el carnaval estival de la Gran Nit de Juliol que se celebró el 19 julio.

Las horas de mayor afluencia de visitantes se situaron por la mañana, entre las 10 y las 12 horas, y en las franjas de acceso gratuito que son los domingos durante todo el día y los miércoles por la tarde.

Un año marcado por hitos

El 1 de abril tuvo lugar un punto de inflexión en el IVAM con la llegada a la dirección de Blanca de la Torre, que accedió al puesto mediante un concurso público internacional y un proyecto basado en el patrimonio, la sostenibilidad, el territorio. Otros dos ejes esenciales son la transdisciplinariedad y la internacionalización, que ya han podido verse durante estos meses

Uno de los hitos con los que se ha cerrado el año 2025 fue el proyecto ‘Rebrot’, una iniciativa conjunta entre el IVAM y la Universitat de València que arrancó con la primera fase de un proyecto que reúne una selección de obras del IVAM afectadas por la Dana de seis artistas: Alberto Corazón, Miquel Navarro, Juan Asensio, Juan Carlos Nadal, Andreu Alfaro y Sanleón.

En cuanto a la actividad expositiva, con 13 exposiciones temporales organizadas a lo largo del año, destacó por número de visitantes ‘Cristina García Rodero. España Oculta’ que reúne 157 imágenes de esta histórica serie que convirtieron a la fotógrafa de Puertollano (Ciudad Real) en todo un referente de la fotografía española. La muestra se puede disfrutar hasta el 8 de febrero.

Asimismo, ha sido de gran relevancia, con amplia repercusión nacional e internacional, ‘Kara Walker. Burning Village’, un recorrido por la trayectoria de esta artista estadounidense conocida por el uso distintivo de siluetas negras recortadas. La muestra, concebida y producida por el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), se exhibe en el IVAM hasta el 22 de febrero.

Donaciones y adquisiciones

En 2025 la colección del IVAM creció con la donación de tres obras de Soledad Sevilla por un valor superior a los 250.000 euros. Asimismo, el museo adquirió un total de dieciséis obras de catorce mujeres con un valor global de un millón de euros, incluyendo dos referentes históricos de la vanguardia como Marie Blanchard y Olga Sacharoff.

A ellas se suman piezas de Carolina Caycedo, Sonia Navarro, Pilar Albarracín, Soledad Sevilla, Concha Jerez, Rocío Garriga, Gema Polanco, Greta Alfaro, Ana Esteve Reig, Ana Esteve Llorens, Mónica Jover y Laura Segura.

Programas Públicos y Mediación

El IVAM se ha convertido en un referente para las familias por su programación dirigida a la infancia, especialmente para los bebés. Una de las novedades de los últimos meses es que estos espacios, como la anterior ‘Juguetoria’, ahora están también comisariados y no son simplemente un lugar de juego, sino un espacio donde las ideas de las exposiciones se expanden, como el ‘Racó de Llum’ donde los más pequeños pueden experimentar con texturas, luz y volúmenes. También para público familiar fueron las actividades en torno a los fanzines o el taller ‘¡Menuda danza!.

Entre las novedades del año el IVAM presentó una serie de iniciativas dentro de la línea de Museo Anfibio, centradas en los paisajes naturales y cuerpos de agua vinculados histórica y socialmente a la ciudad de València. Desde esta visión se desarrollarán diferentes proyectos curatoriales y artísticos.

El equipo de Programas Públicos y Mediación del IVAM también impulsó en 2025 el cineclub del IVAM, ‘Comisarios en sala’, un proyecto para mostrar el trabajo de los comisarios en el museo, recorridos por las exposiciones de la mano de una soprano, un programa para reflexionar sobre fenómenos naturales como el próximo eclipse solar o un grupo residente de arteterapia.

Aumento de la comunidad digital

En el ámbito digital el IVAM mantiene su proyección a través de la página web con más de 800.000 páginas vistas, 220.000 nuevas personas usuarias y un crecimiento notable de usuarios internacionales. La programación organizada con motivo de La Noche de los Museos, los conciertos de ‘Posar la veu’ y las actividades dirigidas a público infantil generaron picos de tráfico relevantes.

El principal medio por el que el público llega a la página es el tráfico directo, que proviene de personas que escriben directamente la URL en su navegador, un indicador positivo de fidelización de audiencia y reconocimiento de marca.

En redes sociales, el año cierra con un rendimiento muy sólido en visibilidad y alcance, impulsado por contenido orgánico e interés genuino, no por dinámicas virales artificiales. Instagram se consolida como canal principal clave de difusión digital con un aumento del 15 % de seguidores. La pieza más vista del año fue un vídeo protagonizado por la artista Cristina García Rodero que generó más 13.000 interacciones con la publicación.

TikTok se consolida como un canal de gran alcance y descubrimiento, con una audiencia joven, crecimiento sostenido de seguidores y una cifra de 1.100.000 de espectadores totales.

El apoyo del público también se manifestó a través de las reseñas de Google que han aumentado un 31% logrando que tres de cada cuatro comentarios valoren la experiencia en el IVAM con cinco estrellas.