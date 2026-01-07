El Mercado de Colón lanza sus primeros premios y reconoce a Pablo Motos, Ricard Camarena y José Manuel Casañ

El próximo 4 de febrero, el Mercado de Colón se vestirá de gala para rendir homenaje a un grupo de valencianos y valencianas que inspiran por su trabajo. Así, los Premios Mercado de Colón 2026 reconocerán a figuras que han marcado la diferencia en comunicación, cultura, deporte, ciencia, empresa y gastronomía, en una noche que promete emoción y orgullo para Valencia. Ángela Pérez, José Manuel Casañ, José Manuel Rodríguez Uribes, Pablo Motos y Ricard Camarena recibirán una serigrafía numerada de un cuadro especial del Mercado realizado por Horacio Silva. La alcaldesa de Valencia y la familia del arquitecto creador del edificio, Francisco Mora, recibirán un premio especial.

Hoy, el prestigioso artista Horacio Silva, Catedrático de Bellas Artes y referente internacional, ha entregado su aportación artística a los Premios Mercado de Colón 2026 al presidente de la Asociación de Mercaderes, José Manuel Manglano y Kika Morató, José Ortiz y Ángel Adalid, miembros de esta asociación. Para esta edición ha creado un cuadro exclusivo que quedará como legado en el Mercado, símbolo de tradición y modernidad. Además, cada premiado recibirá una serigrafía (Giclée) numerada, concebida como una pieza única que inmortaliza el espíritu del galardón y la esencia de Valencia.

Los Premios Mercado de Colón 2026 celebrarán el talento que inspira a Valencia y al mundo. En Comunicación, el galardón será para Pablo Motos, rostro emblemático de la televisión. En Cultura, se reconoce la brillante trayectoria de José Manuel Casañ, cantante de Seguridad Social y referente del pop español. El deporte estará representado por el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, mientras que, en Ciencia y Empresa, el premio destaca a Ángela Pérez, presidenta de The Terminal Hub, Bioval, Consejo Social de la Universidad de Valencia, vicepresidenta de Healt in Code y empresaria.

En la categoría de Gastronomía, Ricard Camarena consiguió la unanimidad de todos los mercaderes y comerciantes que comparten espacio con él.

Remodelación con premio

Estos premios cuentan con el apoyo de AUMSA, la empresa pública gestora del espacio y del Ayuntamiento de Valencia. Además, el Mercado de Colón remodelará este año partes esenciales tal y como han demandado desde la Asociación de Comerciantes. Así que el premio especial lo recibirá la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, por su aportación constante a la mejora del mítico espacio modernista.

Un espacio creado en 1916 por Francisco Mora y cuya familia recibirá una mención especial, pues el centro neurálgico de las reuniones de los valencianos no sería igual sin esa joya modernista tan emblemática del Ensanche y un indiscutible símbolo de la ciudad de Valencia.

Cuadro original que se entregará como premio en los galardones Mercado de Colón.CUADRO ORIGINAL PARA PREMIO MERCADO COLÓN DE HORACIO SILVA / L-EMV

La ceremonia se celebrará el próximo 4 de febrero a las 19 horas y será abierta al público. Será en la plaza de acceso por Jorge Juan, con un escenario diseñado para la ocasión y la presentación correrá a cargo del periodista Jesús Álvarez.

“Estos premios son un homenaje a la vida que late en el Mercado de Colón y a quienes, con su talento, hacen que Valencia brille en el mundo”, afirma el presidente de la Asociación de Comerciantes, José Manuel Manglano. Por su parte, para Horacio Silva, “es un honor poder hacer una obra específica sobre esta joya arquitectónica y que la disfruten personas a las que tanto admiro”.