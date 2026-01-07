Pérez Llorca y Catalá buscan un espacio provisional para albergar el Museo Sorolla

Un nuevo giro en el largo proceso para que València cuente con un Museo Sorolla. Esta mañana, en el marco del encuentro institucional entre el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá, el Jefe del Consell ha anunciado que se busca un espacio provisional que albergue las obras de Joaquín Sorolla cedidas por la Hispanic Society of América, siguiendo los pasos del convenio firmado entre el anterior presidente, Carlos Mazón, con la entidad que ha preservado buena parte del legado artístico del pintor en los Estados Unidos.

La idea inicial era habilitar el Palacio de las Comunicaciones (antiguo edificio de Correos) para reconvertirlo en museo. Sin embargo, el recurso interpuesto por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana al proceso de licitación de redacción del proyecto, obliga a suspender esa adecuación del edificio y, como tal, retrasa la inauguración del centro expositivo.

Pérez Llorca ha asegurado que la idea es "traer cuanto antes" los cuadros acordados entre la Generalitat y la Hispanic, pero a tenor de los hechos, no podrán ser trasladados al Palacio de las Comunicaciones. De ahí que se busque a contrarreloj otro espacio expositivo que funcione de manera temporal.

Ahora bien: ha confirmado que el emblemático edificio de la Plaza del Ayuntamiento sigue siendo el contenedor artístico elegido y lo que se decida mientras tanto, "es un plan provisional", y ha garantizado que la exposición se producirá "dentro de esta legislatura". Es decir, a lo largo de 2026.

Todo indica que será el Museu de la Ciutat, en la Plaza del Arzobispado, la pinacoteca que acoja las obras de Sorolla, en un ejercicio por compaginar la propia programación de este museo con la llegada de los cuadros, esculturas y dibujos del artista valenciano.

Miguel Angel Montesinos

Un recurso que frena el museo

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) suspendió cautelarmente la licitación para la redacción del proyecto de transformación del Palacio de las Comunicaciones en el centro expositivo dedicado a Sorolla. La medida se adoptó tras un recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (CACV) contra los pliegos del concurso, al considerar que priorizaban de forma desproporcionada la reducción de plazos frente a la calidad arquitectónica.

La paralización deja en suspenso el proceso hasta que el TACRC resuelva el recurso, lo que podría retrasar la apertura del centro expositivo, que estaba prevista para finales de 2026, y llevarla hasta 2027. De ahí la premura en buscar otro lugar que permita, al menos, cumplir los plazos establecidos de apertura al público.

El colegio de arquitectos defendía que los plazos fijados eran insuficientes para un inmueble patrimonial de la complejidad del antiguo edificio de Correos y denunciaba que el procedimiento limita la competencia profesional y no se ajusta a honorarios adecuados. La Generalitat, por su parte, justificó la inclusión de criterios de agilización para acelerar la rehabilitación, asegurando que no se comprometería la calidad del proyecto.

A esta incertidumbre se suma que el contrato de préstamo de las más de 230 obras de Sorolla entre la Generalitat y la HSA aún no se ha firmado, por lo que ninguna pieza ha llegado todavía a València. La firma de este acuerdo es condición necesaria para iniciar los pagos anuales por la cesión de las obras y para activar el calendario expositivo del que es uno de los proyectos culturales emblemáticos de la legislatura.