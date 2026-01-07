The New York Times incluye València como destino imprescindible en 2026

València ha aparecido, de nuevo, en una lista internacional de destinos imperdibles para el próximo año. En concreto, The New York Times considera que es un destino fundamental para visitar este año junto con Madrid, en una conexión de ambas ciudades gracias a Joaquín Sorolla. Así, en la selección anual '52 Places to go in 2026', elaborada por su equipo de corresponsales y expertos en viajes, València comparte espacio junto al otro destino de España elegido: Poblenou, en Barcelona.

Estos dos lugares son la única representación patria en un listado plagado de recomendaciones en Estados Unidos, Europa, Asia, África y Australia. En concreto, se le ha denominado 'La España de Sorolla' y se presenta como un recorrido cultural que pone en valor la obra del pintor, conectando la capital española y su Casa Museo -hoy en obras- con su ciudad natal, origen e inspiración de la ya clásica paleta de luces y sombras que caracteriza al artista.

La inclusión de València en esta lista no solo subraya la relevancia internacional de la ciudad como destino turístico, sino que también pone de relieve aspectos culturales y patrimoniales que la posicionan como visita obligada en 2026. La propuesta de The New York Times alude a la celebración del legado de Sorolla, cuya luminosa visión de la vida española resuenan especialmente en València, con más hincapié ahora que está destinada a ser la sede europea de la Hispanic Society of America, aunque todavía con algunas dudas sobre su emplazamiento final.

La inclusión de València en esta lista -siempre polémica por el difícil equilibrio entre turismo y gentrificación- se suma a otros reconocimientos recientes que han situado a la ciudad en el mapa de los grandes destinos globales, reforzando su atractivo tanto para viajeros internacionales como para el turismo cultural. De hecho, en la propuesta de Madrid y València y su conexión 'sorollesca', The News York Times recuerda que el AVE conecta ambas ciudades en menos de dos horas, lo que hace factible poder visitar en poco tiempo ambos lugares.