Compromís pide cerrar la vía de Correos para los Sorolla y respalda el Museu de la Ciutat como solución provisional

Compromís ha vuelto a cargar contra la gestión del proyecto para exhibir en València las obras de Joaquín Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America y ha reclamado que se cierre “de manera definitiva” la vía del Palacio de las Comunicaciones como futura sede del museo. La coalición valencianista considera que el bloqueo judicial del proyecto en el antiguo edificio de Correos confirma las advertencias que ya lanzó hace meses y califica toda la operación de “cara, improvisada y alejada de las necesidades reales de la ciudad”.

La formación valora, no obstante, de forma positiva que el gobierno municipal haya planteado el Museu de la Ciutat como espacio provisional para adelantar la llegada de las primeras obras de Sorolla, prevista a partir del mes de febrero, mientras se resuelve el conflicto judicial que ha paralizado la rehabilitación de Correos. “Nos parece una solución razonable e inmediata si sirve para que los cuadros lleguen de una vez”, ha señalado la portavoz de Compromís, Papi Robles, quien ha insistido en que esa decisión no puede servir para “seguir alimentando un proyecto fallido” en el Palacio de las Comunicaciones.

"Estrategia errática"

Robles ha acusado a la alcaldesa, María José Catalá, de haber mantenido durante meses una estrategia errática en torno a Correos, con concursos “mal planteados técnicamente” que han acabado suspendidos por un recurso del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana. “Nos quisieron vender un gran proyecto cultural y lo que tenemos es un despropósito que puede costar decenas de millones de euros y que no resuelve nada”, ha afirmado. A su juicio, el caso Sorolla “es el ejemplo perfecto de su manera de gobernar: improvisación constante, falta de rigor y mucha propaganda”.

Desde Compromís recuerdan que ya advirtieron de las carencias del concurso para transformar el antiguo edificio de Correos en museo, hoy paralizado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. “Tiene poco sentido gastarse una millonada en un contenedor pensado sobre todo para el turismo, mientras la ciudad tiene problemas mucho más urgentes que siguen sin respuesta”, ha subrayado Robles, en referencia a la inversión por parte de la Generalitat prevista para el proyecto, que supera los 30 millones de euros sumando rehabilitación y canon anual a la Hispanic Society.

La alternativa del Bellas Artes

La coalición insiste en que siempre ha defendido alternativas viables. En un primer momento propuso el Museo de Bellas Artes de València como sede para la exposición por su capacidad y solvencia técnica. “Si ahora se considera que el Museu de la Ciutat puede cumplir esta función de forma provisional, no pondremos ningún obstáculo”, ha asegurado la portavoz, “pero lo que no aceptaremos es que se siga mareando con Correos como si nada hubiera pasado”.

En este sentido, Compromís vuelve a reivindicar un uso distinto para el Palacio de las Comunicaciones, alejado del proyecto museístico. La formación propone destinar el edificio a equipamientos públicos de carácter permanente, como una gran biblioteca pública con salas de estudio y espacios para la ciudadanía. “Sería una inversión útil, social y pensada para el vecindario, no un capricho caro que cambia de rumbo cada seis meses”, ha defendido Robles.

La portavoz ha ampliado la crítica al conjunto de la acción de gobierno municipal y ha acusado a Catalá de “obsesionarse con grandes anuncios culturales” mientras evita afrontar problemas estructurales de la ciudad. “Tenemos una movilidad colapsada, una crisis de acceso a la vivienda, expulsión del vecindario y una exclusión social creciente. Pero la alcaldesa prefiere jugar a ser comisaria de exposiciones antes que gobernar”, ha denunciado.

Otras carencias

Por último, Compromís ha advertido de los riesgos que puede acarrear la decisión de acoger obras de Sorolla en el Museu de la Ciutat sin abordar previamente las carencias estructurales de este equipamiento municipal. La formación recuerda que el museo arrastra desde hace años una grave falta de espacio y que necesita con urgencia la ampliación de su almacén. “Si no se actúa antes, esta decisión puede tensionar aún más una colección ya saturada”, alertan, y reprochan al gobierno del PP haber dejado en un cajón los proyectos de mejora pendientes.

“València merece una gestión seria, con criterios técnicos y con prioridades claras”, ha concluido Robles. “Menos improvisación y menos humo, y más soluciones reales para los problemas cotidianos de la gente”.