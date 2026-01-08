Un homenaje a Godard y un tributo a Neil Diamond renuevan la cartelera de cine esta semana.

La cartelera de cine se renueva esta semana con un homenaje al cineasta francés Jean-Luc Godard y a toda una generación que revolucionó el cine, y también con un tributo al cantante Neil Diamond, el regreso de Brendan Fraser y el estreno en la dirección de la actriz Kristen Stewart, entre otros.

'Nouvelle vague', el homenaje a Godard

El director Richard Linklater realiza con 'Nouvelle vague' un homenaje a Jean-Luc Godard y a la generación que revolucionó el cine con uno de los títulos más aplaudidos del último Festival de Cannes. Guillaume Marbeck es el encargado de interpretar al maestro Godard, mientras que Aubry Dullin y la estadounidense Zoey Deutch se meterán en la piel de Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg, respectivamente. El autor de 'Boyhood' actualiza el magnetismo entre Seberg y Belmondo en 'Al final de la escapada', piedra angular de este movimiento cinematográfico, cultural y artístico que da título a lo nuevo del cineasta estadounidense.

'Canción para dos', Hugh Jackman y Kate Hudson

Escrita y dirigida por Craig Brewer y protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson, una interpretación por la que la actriz ha sido nominada a los Globos de Oro en la categoría de mejor película musical o comedia por su interpretación, 'Canción para dos' está basada en la historia real de dos músicos con poca fortuna que forman una banda que rinde tributo a Neil Diamond.

'Rental family', Brendan Fraser vuelve

Después de conseguir el Óscar a mejor actor por 'The Whale', Brendan Fraser se embarca en esta curiosa película ambientada en Tokio, donde un actor estadounidense que lucha por encontrar un propósito en la vida consigue un trabajo inusual: trabajar para una agencia japonesa de "familias de alquiler", interpretando papeles de suplente para desconocidos.

A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que difuminan las líneas entre la actuación y la realidad.

'La cronología del agua', Kristen Stewart se estrena en la dirección

La actriz Kristen Stewart se estrena en la dirección con 'La cronología del agua', un drama protagonizado por Imogen Poots, que narra la vida de la escritora Lidia Yuknavitch, que encontró la salvación en la escritura, tras una infancia y juventud marcadas por los abusos y adicciones. Stewart, que saltó a la fama con la saga 'Crepúsculo', se estrenó como directora de cortometrajes en 2017 y fue nominada al Óscar por su interpretación de Lady Di en el biopic 'Spencer' (2021) de Pablo Larraín.

'Misión Santa: Yoyo al rescate', estreno infantil

Algo descolgado de las fechas navideñas llega 'Misión Santa: Yoyo al rescate', una película de animación en la que el taller de Santa Claus ha sido completamente modernizado. La magia y la tradición han sido reemplazadas por la automatización y la eficiencia. El trabajo en el Polo Norte recae en manos de una nueva generación de elfos expertos en tecnología, una circunstancia que desconcierta a Yoyo, un elfo ingenuo en el primer día de su trabajo soñado en el nuevo taller, hasta que aparece un 'hacker' sin escrúpulos, toma el control del Polo Norte: la Navidad corre peligro si Santa no llega.