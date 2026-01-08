La Jove Orquestra de la Generalitat concluye sus conciertos de invierno con más de 2.300 espectadores

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV), unidad artística dependiente del Institut Valencià de Cultura, ha concluido con más de 2.300 espectadores los tres conciertos su Trobada d’Hivern, con dirección del maestro Daniel Gil de Tejada, celebrados en Castellón de la Plana, La Nucia y València.

En los conciertos del Auditori de Castelló el 2 de enero y en Les Arts de València el 4 de enero, se agotaron las entradas disponibles, mientras que en La Nucia se estuvo cerca del sold out.

En esta ocasión, la Trobada d’Hivern de la JOGV ha contado con la colaboración, por primera vez, del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts de València, bajo la dirección de María Bayo, una sinergia que permite incorporar grandes cantantes solistas al repertorio de la orquesta. Junto a la JOGV, han participado en los conciertos las sopranos Holly Brown y Nuada Le Drève, los tenores Filipp Modestov, Pablo Rubín-Jurado, y Joaquín Cangemi, y el barítono Carlos Reynoso.

“Estamos muy satisfechos del desarrollo de esta nueva colaboración con el Centre de Perfeccionament de les Arts y, sobre todo, muy agradecidos a María Bayo por su predisposición. Sin duda, esta experiencia ha supuesto un reto y un aliciente para nuestros jóvenes músicos y ha permitido elevar, más si cabe, el nivel artístico de los conciertos, con lo que nuestra voluntad es continuarla en un futuro cercano”, ha explicado al respecto la directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, Beatriz Traver.

Del 22 de diciembre al 4 de enero, la JOGV ha celebrado en Les Arts las clases y los ensayos de su Trobada d’Hivern, con la participación de 63 músicos menores de 26 años y con la dirección de Daniel Gil de Tejada y Jesús Orón Bolós como director asistente.

En esta Trobada d’Hivern, la Jove Orquestra de la Generalitat ha sido dirigida por el valenciano Daniel Gil de Tejada, uno de los directores más laureados de su generación. Ha sido galardonado en seis concursos internacionales que le han llevado a dirigir en Italia, Francia, Polonia, Bulgaria y Rumanía y actualmente es el director musical y director artístico adjunto de Amics de l´Òpera de Sabadell/ Òpera Catalunya.

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana depende de la dirección adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura (IVC) y está formada por 95 músicos menores de 26 años.

El objetivo de la Jove Orquestra de la Generalitat es contribuir a la formación de los músicos mediante encuentros y talleres dirigidos por destacados profesores de cada especialidad instrumental. En su repertorio destaca la presencia de música actual y las obras de compositores valencianos, a las que ha dedicado su producción discográfica.

En concreto, en la Trobada d’Hivern de este año han participado los profesores Joan Espina y Alejandra Navarro (violín), Alicia Salas (viola), Montserrat Egea (violonchelo), Jorge Martínez Campos (contrabajo), Álvaro Octavio (flauta), José M. Ferrero (oboe), Sergio Rodrigo (clarinete), Xavier Biosca (fagot), José Chanzá (trompa), Carlos Roda (trompeta), Sergi Miñana (trombó) i Víctor Segura (percussió).