Óbito
Muere a los 24 años el actor de 'La Mesías' y músico Siro Ouro, conocido como Gold Sirope
Formó parte de la compañía La Tristura, con la que trabajó en producciones como "Materia prima" y "Future lovers", además de intervenir en la película "Somos Reyes"
EFE
El actor y músico Siro Ouro, conocido artísticamente como Gold Sirope, falleció a los 24 años de edad, según ha confirmado su agencia de representación, que lo ha definido como un "artista sensible, inquieto y profundamente comprometido con la creación".
Así, ha señalado que su muerte se produjo el pasado 1 de enero y ha valorado que desarrolló "una trayectoria marcada por la búsqueda, la honestidad y una vocación artística que abarcó el teatro, el cine y la música, incluso durante la enfermedad que estaba atravesando".
Nacido en Ferrol, formó parte de la compañía La Tristura, con la que trabajó en producciones como "Materia prima" y "Future lovers", además de intervenir en la película "Somos Reyes" o en la serie "La Mesías", de Los Javis, entre otras actuaciones.
Al mismo tiempo, desplegó su papel como músico bajo la denominación de Gold Sirope, proyecto sobre el que su agencia ha indicado que su última canción, publicada en las últimas semanas, será un "testimonio artístico y emocional de gran valor".
- El ayuntamiento deniega el permiso para celebrar un acto de la Semana Santa Marinera
- Los vecinos suspenden la peatonalización provisional de Jorge Juan
- Retrasos y cancelación de trenes en cuatro líneas de metro en el primer día tras las vacaciones
- El infierno de una mujer sin hogar en València: 'Me insultan, me acosan, abusan de mí
- Sánchez pidió ayuda a Ábalos para asegurar el liderazgo de Morant en el PSPV: 'Sabes que te quiero como un amigo
- El jefe del Ejército en la Comunitat Valenciana destaca la 'lección de lucha y fortaleza' de Valencia tras la dana
- Hacer en Torrent la cabalgata de Reyes por la mañana ha sido lo mejor
- Familiares de las víctimas del naufragio en Indonesia piden mantener la búsqueda de Quique hasta el final e insisten que no volverán a España hasta encontrarlo