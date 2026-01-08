El Museo de la Ciudad se perfila como sede provisional de los Sorolla de la Hispanic a partir de febrero

La llegada a València de las pinturas de Joaquín Sorolla propiedad de la Hispanic Society of America (HSA) sigue acumulando retrasos, cambios de rumbo y giros inesperados. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de València y la propia institución neoyorquina asumen ya como un hecho que el Palacio de las Comunicaciones -antigua sede de Correos- no podrá convertirse a principios de 2027 en la sede europea de la HSA ni en el espacio definitivo que albergue las más de 220 obras del pintor valenciano incluidas en el acuerdo alcanzado el pasado verano.

El principal obstáculo es el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (CACV) contra la licitación del concurso para la redacción del proyecto de transformación del edificio. Una impugnación que ha provocado la suspensión cautelar del procedimiento por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y que ha dejado en el aire un proyecto cultural con un coste para la Generalitat de más de 30 millones de euros entre la adecuación del espacio y el derecho a exponer las obras. La paralización hace prácticamente inviable que el museo esté operativo antes de las próximas elecciones autonómicas y desplaza su apertura, como mínimo, hasta mediados de 2027.

Un espacio alternativo

Pese a ello, ni la Generalitat ni el Ayuntamiento dan el proyecto por perdido. Al contrario, el compromiso político con la llegada de los Sorolla se ha reafirmado tras la primera reunión institucional entre el nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá. Ambos dirigentes destacaron públicamente como prioridad absoluta que las obras lleguen a la ciudad “cuanto antes”, incluso antes de que el Palacio de las Comunicaciones esté listo, y anunciaron la búsqueda inmediata de un espacio alternativo de carácter provisional.

Ese espacio provisional apunta claramente al Museo de la Ciudad, situado en el antiguo palacio del Marqués de Campo en la Plaza del Arzobispado. Así lo avanzó ayer la propia alcaldesa, que parece haber tomado las riendas del proyecto de la llegada de los Sorolla a València tras la dimisión de Carlos Mazón, su primer impulsor. De hecho, Catalá visitó la sede de la HSA en Nueva York justo el mismo fin de semana que el anterior jefe del Consell rumiaba en Alicante su dimisión, que él mismo anunció días después.

El del Museo de la Ciudad como provisional centro expositivo Sorolla no ha sido un ofrecimiento formal, pero Catalá sí que señaló ayer este edificio municipal como principal posibilidad para ser la sede temporal de las obras mientras se desbloquea el conflicto judicial con el Colegio de Arquitectos. Se trata además de una opción que, aunque todavía no cuenta con el visto bueno de la Hispanic Society -propietaria de las pinturas-, no genera rechazo en la institución estadounidense, según fuentes cercanas al proyecto consultadas por Levante-EMV. Aun así, la entidad norteamericana también está abierta a valorar otras posibilidades.

Falta el contrato

De hecho, el acuerdo marco firmado en julio de 2025 entre Mazón y el director de la Hispanic Society, Guillaume Kientz, contempla explícitamente la posibilidad de que las obras se exhiban de forma temporal en otros espacios antes de su instalación definitiva en el futuro museo. El texto establece que la sede preferente será el Palacio de las Comunicaciones, pero no impone una exclusividad absoluta ni inmediata, ni siquiera circunscrita obligatoriamente a la Comunitat Valenciana, lo que abre la puerta a soluciones transitorias. De hecho, y tal como adelantó Levante-EMV, el pasado diciembre el vicepresidente y conseller de Presidencia, Juan Luis Díez Climent, ya se reunió con representantes de la HSA para valorar la necesidad de buscar alternativas provisionales al edificio de la Plaza del Ayuntamiento.

Las mismas fuentes señalan que la HSA valora positivamente el Museo de la Ciudad por tratarse de un espacio céntrico, con experiencia expositiva y aparentemente con condiciones técnicas adecuadas. Eso sí, en esta sede provisional no se mostraría inicialmente el conjunto completo de las 220 obras previstas en el acuerdo, sino una selección que iría ampliándose de forma progresiva. La previsión es que, una vez se firme el contrato definitivo de préstamo, las pinturas comiencen a llegar desde Nueva York a València por lotes.

Las primeras obras

En este sentido, todo apunta a que el contrato entre la Generalitat y la Hispanic Society podría cerrarse a finales de este mes de enero, lo que permitiría que las primeras obras viajen por vía aérea y lleguen a València ya en febrero. También que la HSA empiece a percibir el canon establecido con el gobierno valenciano por la cesión de las obras. Ya se barajan incluso cuáles podrían ser esas piezas inaugurales: la emblemática “Sol de tarde” y los bocetos que Sorolla de los paneles de “Visión de España”, el gran encargo mural que el pintor realizó para la sede neoyorquina y que será la única obra que permanecerá allí durante los al menos ocho años de vigencia del acuerdo.

Tanto Pérez Llorca como Catalá subrayaron ayer el valor simbólico y cultural de que Sorolla “vuelva a su ciudad natal” e insistieron en que los valencianos y valencianas puedan disfrutar de su obra cuanto antes. “Queremos acabar con plazos interminables y hacer que la Administración sea más ágil”, afirmó el president, mientras que la alcaldesa destacó que el proyecto encaja plenamente en la estrategia cultural de ciudad y en la aspiración de València de consolidarse como capital cultural del Mediterráneo.