Niño de Elche, Sandra Carrasco, Mayte Martín y Picello Bros protagonizan los conciertos de la Fundación Bancaja

El ciclo 'Concerts a la Fundació' organizado por la Fundación Bancaja continuará a partir de la próxima semana. Una programación que, según ha explicado la entidad en un comunicado, tendrá como protagonistas a los músicos Mayte Martín, Picello Bros, Sandra Carrasco y Niño de Elche, quiénes ofrecerán durante las próximas semanas nuevas actuaciones dentro del ciclo.

Actuaciones previstas

La primera en hacerlo será la cantaora, compositora y guitarrista Mayte Martín, que actuará el próximo viernes 16 de enero junto al guitarrista José Gálvez y ofrecerá un repertorio en el que rememora el pasado y la herencia que le dejaron los grandes maestros del flamenco con el fin de contribuir a preservar con rigor sus preceptos y poner su capacidad creativa a su servicio

Mayte Martín. / Levante-EMV

El regreso en dúo de los hermanos Francesco y Angelo Pepicelli, después de una ausencia de diez años de las salas de conciertos, se producirá el próximo 30 de enero con un homenaje a Beethoven, Chopin y Molinelli. Picello Bros, un dúo compuesto por violoncello y piano, interpretarán un repertorio que busca las similitudes y contrastes de las creaciones de estos compositores de reconocimiento internacional.

Los hermanos Francesco y Angelo Pepicelli. / Levante-EMV

En el mes de febrero, la voz de Sandra Carrasco, una de las cantaoras más versátiles de su generación, y la guitarra de David Arahal, ofrecerán el día 13 un concierto dedicado a Pepe Marchena, desmontando pieza a pieza al genio flamenco y volviéndolo a reconstruir con una arquitectura nueva, a través del estudio y la comprensión de su esencia. Por último, el ciclo se cerrará el 6 de marzo con Niño de Elche, que junto a Raül Refree al teclado y la electrónica, tocarán en directo su disco 'Cru+es', su primer álbum conjunto que viaja en los límites del pop y la electrónica experimental.

Sandra Carrasco y David Arahal. / Levante-EMV

Conciertos en este ciclo

Desde su comienzo el pasado mes de octubre, el ciclo 'Concerts a la Fundació' ha contado con la pianista Marta Espinós, que ofreció el espectáculo 'Sorolla. Un imaginario musical', un recital audiovisual y comentado con una selección de repertorio pianístico español que ilustra el espíritu y el contenido del universo de Sorolla; la cantante y compositora madrileña Miryam Latrece, que presentó por primera vez en València su espectáculo 'Altagracia' arropada por las guitarras y las voces de Luis Regidor y Lisandro Mansilla; y el pianista y compositor Moisés Sánchez, con una actuación de jazz junto al contrabajista Toño Miguel, el batería Borja Barrueta, el saxofonista tenor Javier Vercher y la vocalista Cristina Mora. El año 2025 culminó con la actuación del tradicional concierto navideño Retaule de Nadal en la Iglesia del Patriarca de Valencia, a cargo del Orfeó Valencià.