Qué hacer en València: los mejores planes del 9 al 15 de enero

Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

MÚSICA

Sen Senra. Roig Arena. 9 de enero. El artista gallego pone fin a una saga única con "La Última Misa”, gira de cuatro conciertos que marcarán el cierre de una trilogía que comenzó con el Volumen 1 “El Origen” y continuó con el Volumen 2 “El Emigrante”, mientras se prepara para el cierre definitivo del Volumen 3.

La M.O.D.A. Roig Arena. 10 y 11 de enero. La banda continúa su tour por España en este 2026 con su "Nueva Gira 25/26" en la que están presentando su nuevo disco "San Felices".

Orquestra de València, dirigida por Nacho de Paz. Sala Iturbi del Palau de la Música. 10 de enero. La Orquesta de València, dirigida por el ovetense Nacho de Paz, ofrecerá el primer concierto de abono de 2026 con un programa que reúne obras de Olivier Messiaen y Aleksandr Skriabin, dos compositores unidos por una concepción profundamente espiritual y sinestésica de la música.

TEATROS

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

'Música para Hitler'. Del 15 al 18 de enero. El momento histórico de la visita de unos soldados nazis a Villa Colette, residencia de Casals durante su estancia en Prades (Francia), con la petición de que el maestro actuara ante el Führer ha sido recreado y dramatizado de manera brillante por los autores teatrales Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio. Además, está interpretada por Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Dani Muriel y Marta Velilla. La situación planteada es real. A partir de aquí la imaginación es libre y empieza el teatro.

Los intérpretes de 'Música para Hitler'. / Levante-EMV

'De Mocedades a El Consorcio'. 12 de enero. Para hablar de El Consorcio es inevitable remitirse a Mocedades, ya que todos sus integrantes pertenecieron a un grupo que, además, es la única formación hispana que ha vendido más de un millón de copias de un sencillo cantado íntegramente en castellano. En este nuevo tour que llega a València podremos escuchar las canciones más importantes de sus carreras.

De Mocedades a El Consorcio. / Urban

Teatro Talia

'Escape Room'. Del 10 de diciembre al 1 de febrero. Xavi Mira dirige una obra en la que participa el mismo junto a Lara Salvador, Águeda Llorca, Josep Manel Casany y Cristina Garcia. Dos parejas de amigos de toda la vida, quedan para hacer un Escape Room en un barrio donde recientemente se ha encontrado, en un contenedor, el cadáver de un hombre descuartizado... Los cuatro amigos piensan que les espera un juego divertido para pasar el rato, poner a prueba su inteligencia y reír un poco. Pero en cuanto la puerta de la habitación se cierra herméticamente y empieza la cuenta atrás, empiezan a pasar cosas extrañas. Salir de aquel «escape room» no será nada fácil, y el juego se convertirá en un infierno que pondrá a prueba su amistad hasta límites insospechados.

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

Teatre Rialto

'Canviarem bolquers segons el BOE'. Del 8 al 11 de enero. Escrita y dirigida por Patrícia Pardo, esta obra intepretada por Claudi Ferrer, Pilu Fontán, Silvia Valero y Alberto Baño es una comedia tierna y absurda sobre los cuidados y que gira en torno al reto y al deseo que, como familiares, vecinas y sociedad, tenemos desde los inicios de la humanidad: cuidar, ser cuidados y no explotar en el intento.

Canviarem bolquers segons el BOE. / Levante-EMV

La Rambleta

‘El corazón del incauto’. 9 y 10 enero. Una obra de teatro centrada en la identidad de género, el amor y la lucha por la libertad. En ella se narra la historia de Honorio, un capataz de tierras de secano, y su esposa María, quienes viven en una casa de labradores y desean tener un hijo sin éxito. En la intimidad, Honorio se viste de mujer, adoptando la identidad de “Ángeles”, la supuesta hermana de María.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

Museo de Bellas Artes

'Clásicos y modernos. Obras maestras de la Colección BBVA'. Del 13 noviembre 2025 al 15 febrero. Esta muestra reúne una cuidada selección de las piezas más destacadas de la colección, enmarcadas entre el siglo XVI y principios del XX. Presenta creaciones de artistas como Goya, Murillo, Van Dyck, Sorolla o Zuloaga. A pesar del amplio marco cronológico que las separa, las obras comparten un mismo código: el realismo figurativo que se definió en Flandes e Italia a principios del siglo XVI.

Retrato de Carlos III de España vestido de cazador, pintado por Francisco de Goya, de la colección BBVA. / L-EMV

IVAM

'Kara Walker. Burning Village' y 'Habitar las sombras'. El IVAM presenta en este doble proyecto un homenaje al blanco y negro. La muestra de la artista estadounidense recoge alguna de sus imágenes más icónicas como las siluetas recortadas. Se puede visitar hasta el 22 de febrero. En 'Habitar las sombras', el museo propone una viaje por más de un centenar de obras de su colección y del MACA entre fantasmas, rostros y arquitecturas que parecen abandonadas. Hasta el 18 de enero.

Una de las obras de 'Habitar las sombras'. / Miguel Lorenzo

'Entre lo profundo y lo distante'. El proyecto de Andrea Canepa, concebido específicamente para el IVAM, parte del libro The Spell of the Sensuous de David Abram que, desde la filosofía fenomenológica y concepciones del tiempo presentes en diversas cosmologías indígenas, plantea que el tiempo está inscrito en el paisaje. Hasta el 12 de abril.

Fundación Bancaja

'Paseo a la orilla del mar' (1909), de Joaquín Sorolla. / L-EMV

'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla'. Del 3 de octubre al 8 de febrero de 2026. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de las obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición.

Centre del Carme

'Mal hora, bon hora'. Del 21 de noviembre de 2025 al 18 de enero de 2026. Laura Palau. La exposición reúne una constelación de fotografías de nubes, capturadas por Laura Palau, por amigos de la artista y a través de imágenes de archivos. En conjunto, estas imágenes conforman un archivo colaborativo de cielos cambiantes, trazando los patrones mutables del tiempo e invitando a los visitantes a participar en actos de interpretación especulativa.

Caixaforum

'Dinosaurios de la Patagonia'. Hasta el 1 de marzo. 'Dinosaurios de la Patagonia' es un recorrido por el trabajo de los paleontólogos que descubre cómo funciona la ciencia y cómo los paleontólogos reconstruyen el pasado, al tiempo que presenta las réplicas de los esqueletos de los dinosaurios más importantes hallados en este territorio y sus fósiles originales. La estrella de la exposición es una réplica de un ejemplar de Patagotitan mayorum, de treinta metros de longitud.

Parte de la exposición 'Música y matemáticas' del CaixaForum. / Fernando Bustamante