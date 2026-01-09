Alpinistas a 16 metros, 790 cuerdas y nueve meses de trabajo: así renueva Les Arts el telón de Calatrava

El cambio de iluminación del emblemático -pero poco útil- telón diseñado por Santiago Calatrava para la Sala Principal del Palau de les Arts no está siendo ni una obra menor ni rápida. Se trata de una de las intervenciones técnicas más complejas realizadas en el interior del coliseo valenciano en los últimos años, con alpinistas trabajando a más de 16 metros de altura, cientos de cuerdas suspendidas sobre el patio de butacas y un calendario que se alargará hasta septiembre de 2026, aunque sin interrumpir la programación operística.

La operación, adjudicada por 952.123 euros, no consiste en sustituir bombillas fundidas, sino en desmontar por completo el sistema original de iluminación instalado hace casi dos décadas y reemplazarlo por módulos LED inteligentes, ante la imposibilidad legal y técnica de seguir utilizando tubos fluorescentes, ya descatalogados tras la normativa europea. Todo ello sin mover ni una sola de las 18 lamas metálicas que conforman el conocido telón luminoso de Les Arts, una estructura que costó en su día 2,7 millones de euros y que nunca se ha podido usar en sus fines originales.

Cuatro alpinistas en acción

Como prueba piloto, el teatro ha intervenido recientemente en una sola lama. Cuatro alpinistas especializados han tardado siete días completos en desmontar y volver a montar todos los elementos de esa balda suspendida del techo. Ese tiempo se ha convertido ahora en la referencia para planificar el resto de la obra, que se ejecutará de manera progresiva y sin interferir en los ensayos ni en la programación artística de la Sala Principal.

Los datos de la intervención resultan tan llamativos como poco habituales en un teatro de ópera. Los trabajos se realizan a una altura de entre 15 y 16,5 metros sobre el patio de butacas, debido a la curvatura de las luminarias y a la pendiente ascendente de la sala. Para poder operar con seguridad, se han instalado 32 cuerdas específicas para los alpinistas y otras 12 destinadas a poleas que permiten izar y bajar metacrilatos, equipos electrónicos, molduras y nuevos módulos de iluminación. Cuando finalice todo el proceso, se habrán montado más de 790 cuerdas en el interior del auditorio.

Cambio de iluminación en el telón del Palau de les Arts. / Mikel Ponce

Lama a lama

Estas tareas van mucho más allá de cambiar tubos de luz. Los operarios desmontan metacrilatos, fluorescentes, equipos electrónicos y portatubos del sistema original, instalan nuevas líneas de alimentación eléctrica y colocan los módulos LED diseñados expresamente para estas luminarias, además de recolocar los difusores y las molduras de madera. Todo ello debía cumplir una condición esencial del contrato: no alterar en absoluto ni la geometría ni la estética de las lamas concebidas por Santiago Calatrava.

El proyecto ha sido desarrollado por la empresa valenciana I+D LED, con sede en Paterna, que se ha encargado del diseño y fabricación de los módulos inteligentes, y ejecutado en altura por la firma especializada Vértice Vertical. Según la planificación actual, los trabajos se prolongarán hasta la primera semana de septiembre de 2026, lo que descarta que la renovación esté lista a corto plazo y confirma que el cambio completo de iluminación se hará lama a lama durante nueve meses.

Pese a la magnitud de la intervención, ni el público ni los músicos ni los cantantes apenas percibirán cambios visibles durante las funciones. El pliego técnico obligaba a mantener las mismas prestaciones que el sistema original en flujo luminoso, temperatura de color e índice de reproducción cromática. La mejora más notable será una regulación más precisa y continua de la luz, sin los apagados bruscos que se producían con los fluorescentes al final de las funciones.

Dos escaladores trabajan en el telón de Les Arts. / Mikel Ponce

¿Por qué no se levantará el telón?

Lo que sí queda definitivamente descartado es la posibilidad de volver a alzar el telón móvil diseñado por Calatrava, concebido como una gran cancela luminosa que debía elevarse antes de cada representación. Cada una de las 18 lamas pesa alrededor de una tonelada y los motores originales carecen de sistemas redundantes de seguridad. Subir o bajar una sola lama requería unos 20 minutos por movimiento, con un riesgo elevado en caso de fallo mecánico.

El escaso uso del sistema -que solo se activó una vez a modo de prueba- y el paso del tiempo han dejado los mecanismos completamente obsoletos. Tal como señalan los responsables de Les Arts, levantarlos exigiría sustituirlos por un sistema nuevo que cumpla con las homologaciones actuales, una operación que obligaría a cerrar la Sala Principal durante al menos un año, instalar un andamio que cubriría toda la platea y paralizar la actividad artística. Por este motivo, Les Arts no contempla esta actuación como prioritaria ni viable en la actualidad.

La renovación de la iluminación del telón se inscribe en un proceso continuo de obras y reparaciones en el complejo cultural, coincidiendo con su vigésimo aniversario. Este año, Les Arts prevé acometer la sustitución de butacas pendientes en el Auditori y en la sala Martín i Soler, la impermeabilización del suelo de la plaza y diversas mejoras técnicas, con la vista puesta en una pintura integral del edificio a partir de 2027.