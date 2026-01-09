El Certamen de Bandas de València premiará la trayectoria de una entidad.

Un reconocimiento honorífico a la trayectoria musical de una entidad que haya contribuido a la mejora de la música de banda en el entorno del Certamen Internacional de Bandas de Música (CIBM) Ciudad de València. Esa es la iniciativa cuyas bases ha impulsado este viernes el Ayuntamiento de València con la intención de que regular una distinción que se entregará en el marco del citado encuentro. Este, que reúne anualmente a bandas de todo el mundo que compiten en diversas secciones, se celebrará este año del 15 al 19 de julio.

Trayectoria de 25 años o más

Según las bases de este reconocimiento, que hasta ahora podían recibir personas (también a título póstumo), el consitorio que dirige María José Catalá también premiará a entidades con una trayectoria mínima de 25 años, propuestas por instituciones musicales de reconocido prestigio de la Comunitat Valenciana, a través de la sede electrónica municipal, acompañadas de un currículum vitae y una memoria justificativa, según recoge el consistorio en un comunicado.

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 30 de abril de 2026 y la valoración y selección de las candidaturas corresponderá al Comité Organizador del Certamen Internacional de Bandas de Música, que decidirá las personas o entidades homenajeadas antes de la celebración del certamen. Las personas o entidades distinguidas recibirán una placa acreditativa, y sus méritos serán difundidos a través de los canales oficiales del Certamen.

Reconocimiento a la dedicación

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha dado cuenta de esta resolución, "impulsada para poner en valor la dedicación, la excelencia y la contribución a la música de banda de quienes, a lo largo de su trayectoria profesional, han contribuido de manera significativa en el desarrollo, la difusión o la mejora de la música de banda, así como a la proyección del CIBM y de la música bandística". "Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de València reafirma su compromiso con la música, la cultura y el reconocimiento del talento y la trayectoria profesional, reforzando el papel del Certamen Internacional de Bandas de Música como símbolo cultural de la ciudad y referente internacional", ha añadido.