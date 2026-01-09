Las huellas invisibles de València salen a la luz en 'Texturas de lo cercano'

Cuando uno aparta la vista del móvil y vuelve a caer en la histórica costumbre de mirar alredor, se sorprende de los pequeños gestos y huellas que marcan la ciudad. Lo que pisamos y tocamos, a veces invisible, cobra una nueva dimensión en el proyecto 'Texturas de lo cercano'. Impulsado por Jussi Folch, de Lanevera Ediciones, y Julián Martínez, artista conocido como Letsornot, han recopilado restos del paisaje urbano como si fueran arqueólogos para estudiarlos después.

Carteles arrancados en una pared que dan cuenta del tiempo que ha pasado, la corteza del naranjo como una pieza de la naturaleza insertada en las calles de la ciudad, la piedra rojiza de un Garbí a mitad camino entre el mar y la montaña o las marcas que una traca disparada deja en el asfalto de una calle. Son solo algunos ejemplos de esa recopilación llevada a cabo para explicar y materializar nuestra sociedad, que Folch y Martínez han transformado en obra.

Esas marcas, en forma de texturas reales, han sido recogidas del entorno y reinterpretadas mediante procesos gráficos, serigrafía y experimentación cromática, creando piezas artísticas de huellas invisibles que pueblan nuestro entorno.

Presentación de 'Texturas de lo cercano' en el Mercado de Tapineria de València. / JF

"Se trata de mirar lo cotidiano como si fuera la primera vez, ese es el punto de partida que, aunque parezca sencillo, es muy ambicioso", explica Folch a Levante-EMV. El trabajo se expondrá desde el 8 de enero y hasta el día 11 en el Mercado de Tapinería en una muestra interactiva porque además de verlo, se podrá reproducir e incluso alterar por los participantes en los talleres organizados.

Obra, proceso y territorio

El cuerpo expositivo combina obras originales bidimensionales, creadas a partir de telas serigrafiadas, con reproducciones, estudios y cuadernos de campo. En estos últimos, Lanevera Ediciones aporta su mirada editorial con fotografías del proceso, anotaciones, mapas de localización y fragmentos que documentan el tránsito desde el territorio hasta la abstracción visual.

Según explica Folch, "el conjunto funciona como una lectura visual de València, donde se establece un diálogo entre la tradición y lo contemporáneo, la naturaleza y lo urbano", componiendo una narrativa accesible y coherentes que no exige conocimiento previos, "pero invita al público a detenerse y entender lo que tiene delante de él".

Una exposición para participar en ella

Para Folch y Martínez era tan importante mostrar su trabajo como hacer partícipe al espectador. Así, uno de los ejes fundamentales era ser una exposición activa, con un taller abierto para que el público cree su propio fanzine usando tanto los materiales previamente estampados y recopilados como nuevas texturas que se encuentren en la misma sala de exposición. "La actividad que propusimos era que los asistentes hicieran la portada igual que hicimos nosotros algunas obras, utilizando la técnica del 'frottage' para buscar una textura de la sala que les gustase", señala Folch.

Creación de uno de los fanzines propuestos usando texturas de la propia sala de Tapineria. / JF

La actividad está pensada para todos los públicos y permite conocer mejor el proceso creativo desde la recolección de la textura hasta su traducción gráfica sobre los diferentes soportes, además de poder llevarse a casa una pieza única, "como un souvenir de la identidad valenciana, la de nuestro entorno", matiza Folch.

Artesanía y abstracción

La propuesta que sostienen Folch y Martínez llevan su seña de identidad a través de sus proyectos laborales. Lanevera Ediciones, como taller editorial especializado en impresión artesanal, serigrafía y publicaciones de tirada limitada, junto al 'savoir faire' de Letsornot, destacado artista visual valenciano cuya obra gira en torno a la anstracción, han creado en 'Texturas de lo cercano'' una investigación creativa, intrínsecamente artística pero también con una vertiente sociológica sobre aquello que nos rodea.

Algunas de las piezas expuestas en 'Texturas de lo cercano" / L-EMV

En un momento de la historia donde las ciudades son cada vez más parecidas, tintadas con el mismo color, las mismas formas y olores, Folch y Martínez han logrado extraer señas de identidad propias a través de marcas y cicatrices que se encuentran a pie de calle para todo aquel que quiera mirarlas.