La Plata cambia los escenarios por el piso franco donde comenzó todo

La Plata se despide este sábado de los escenarios. No es un adiós, tampoco es un hasta luego, es simplemente un "nos vemos". No hay una previsión planificada para volver, tampoco un compromiso con nadie, tan solo la certeza de que seguirán haciendo música, sin poder determinar plazos o maneras. Han hecho lo que han querido en los últimos diez años con su estilo, lo han llevado hacia uno y otro lado, han experimentado, han jugado y se lo han pasado bien, con más o menos corsés impuestos por los tiempos y la dispersión geográfica. Pero en el parón que comienza este sábado, en la Sala Moon de València, (tocarán el 17 de enero en Madrid y el 31 en Barcelona), se desprenden de todo eso y toman un camino hacia el origen: volver al local de ensayo, componer y divertirse, crear por amor a la música y reencontrarse con lo que les movió a subirse a un escenario en 2016. "Tenemos ganas de volver a lo que es València, donde la música se hace por convicción, no por hacerse famosos", cuentan a Levante-EMV.

Habla Diego Escriche, uno de los cinco integrantes que forman La Plata. Está al otro lado del teléfono junto a Patricia Ferragud, teclista, y hablan en representación de los otros tres miembros: María Gea, Salva Frasquet y Miguel Carmona. Cuando hace diez años mostraron a sus amigos y entorno más underground de València lo que estaban haciendo, la acogida fue inmediata: la calidad de la propuesta y cierta nostalgia a la ruta antes del bacalao fue clave para seducir a un público que, sin pedirlo, estaba falto de post-punk, de pop y de las pinceladas de psicodelia que integraron en sus primeros EP y sencillos. "Cuando empezamos, todo estaba muy centrado en el underground; creo que ahora está más separado del pop, son fases, pero creo que es un reflejo de la sociedad y su polarización. Lo que es indudable es que la escena valenciana ahora mismo es increíble", subraya Escriche.

Tal vez por eso tiene más mérito su despedida temporal. Han girado durante 2025 por Inglaterra, Portugal y España con 'Interzona', su último álbum. Necesitan un descanso, necesitan tiempo y necesitan reencontrarse geográficamente después de haber trabajado en los últimos años a distancia entre València y Madrid. En torno a abril, Escriche volverá a València y el propósito firme es volver a tocar en el local de ensayo, piso franco desde donde crear la nueva música que vendrá.

Reunificación en València

Lo harán a la antigua usanza: "Antes componíamos juntos pero al cambiar de ciudad cambiamos la forma de hacerlo, pasamos a reservar el estudio para ciertos días y grabar directamente allí", explica Patricia Ferragud. "Ha sido estresante y, aunque ha funcionado, queremos hacer las cosas más tranquilamente, sobre todo en un momento en que la música urbana marca el frenesí actual de lanzar cada mes una colaboración; nada de eso, no queremos esa dinámica, queremos volver al romanticismo de disfrutar del proceso", matiza Escriche.

A lo largo de los diez años de vida de este grupo, ha habido procesos de todo tipo, pero posiblemente sea la experimentación el denominador común de su música y puesta en escena. De hecho, en el concierto del sábado, así como el de Madrid y Barcelona, contarán con la ambientación de la artista Ana Harrison y su juego de luces como un extra para esta despedida temporal.

La Plata se despide en València con un concierto en la Sala Moon. / L-EMV

La innovación constante se propuso como un reto que evitara su estancamiento y al final salía como algo natural, fruto de una juventud que les empujaba a más. Diego reconoce no tener ninguna espina clavada y, por eso, está seguro de querer volver a donde comenzó todo, "con un retroceso al sonido propio que creamos al principio en el locaol, menos estudiado y premeditado y ya veremos a dónde nos lleva".

Vuelta a la autenticidad

Es una premisa que se repite a lo largo de toda la conversación, la búsqueda de la autenticidad ya con una base mucho más sólida que hace diez años. En el caso de Ferragud, reconoce que su evolución ha sido enorme a nivel de composición y uso de sintetizadores, lo que le motiva a seguir probando cosas nuevas. Ese rasgo es el mismo que define a la escena valenciana, basada en el DIY (siglas en inglés de 'Do It Yourself', "hacerlo tú mismo"), y que la diferencia precisamente de los dos grandes polos que son Madrid y Barcelona.

"Creo que la falta de salas pequeñas, bien acondicionadas, con licencias y que suenen bien acaba por atomizar la música, reuniendo al público en grupos pequeños, familiares. Al mismo tiempo, precisamente eso la hace estar muy activa y viva a todos los niveles, porque eso también sucede en el arte y las conexiones entre las distintas disciplinas, que no pasa en otras ciudades", explica Ferragud.

La escena musical actual: Perfil Bajo, Anno Solar o Clara Invisible

Ahora que La Plata se baja del escenario, queda por saber a qué conciertos asistirán como público, qué les interesa a sus integrantes. Preguntados por qué grupos creen que este año vivirán un buen momento, Escriche apunta sin duda a Perfil Bajo, compuesto por Mikel Cabanes y Xus Arcas, referentes en estos momentos de lo que más ganas tiene: "Mucho punk y de todo lo que sea música centrada en la visceralidad".

En el caso de Ferragud, cree que en el local valenciano Electropura se están desarrollando propuestas verdaderamente arriesgadas, y menciona a Anno Solar, Clara Invisible, Estela Esperanza o Metacandil como músicos y músicas a los que sigue de cerca.

Mientras tanto, La Plata se despide sin hacer ruido ni promesas grandilocuentes. Dejan el escenario para volver a empezar donde todo tuvo sentido, ensayando sin calendarios ni urgencias. En una industria dominada por la obsesión de no desaparecer del mapa, parar y respirar se convierte en un gesto político y profundamente revolucionario.