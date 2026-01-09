La nueva consellera de Cultura visita el Bellas Artes

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha visitado este viernes el Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) por primera vez desde su nombramiento como responsable del área del Cultura.

Durante el recorrido, Ortí ha visitado acompañada por el director del museo, Pablo González Tornel, la colección permanente, el taller de Restauración y uno de nuestros almacenes de obras, donde ha admirado algunas de las recientes adquisiciones de la Generalitat para el MuBAV.

La primera visita a un museo

Esta es la primera visita dentro de la ronda de contactos que ha iniciado la consellera con los organismos culturales dependientes de la Conselleria, y que proseguirá con las visitas al Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) y el Institut Valencià de Cultura (IVC). Ortí fue elegida como consellera de Cultura el pasado 3 de diciembre, por lo que apenas ha tardado un mes en visitar el principal museo a nivel patrimonial de la Comunitat Valenciana. Su antecesor en el cargo, José Antonio Rovira, tardó seis meses desde su nombramiento.

En su primera comparecencia en Les Corts el pasado 19 de diciembre, Ortí incluyó entre sus principales objetivos como titular de Cultura el refuerzo de la proyección del Museo de Bellas Artes de Valencia , así como avanzar en una estrategia para el IVAM orientada a consolidar la colección como eje identitario” y recuperar" su vocación como espacio de investigación".

Urbanización bloqueada

La visita se produce apenas unas semanas después de que el Ministerio de Cultura -titular del museo, cuya gestión corresponde a la Generalitat- anunciase el reinicio del proyecto de reordenación del entorno de la pinacoteca tras siete años de trámites. Tal como adelantó este periódico, el Gobierno estima que el primer trimestre de este 2026 "se licitará un nuevo proyecto", aseguran. Pese a este nuevo retraso, el ministerio celebra que se "desbloquee un proyecto que llevaba encallado demasiado tiempo".