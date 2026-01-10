Carmen Bosó, la soprano valenciana finalista del programa 'Aria, locos por la ópera'

"El talento de esta mujer no es solo lo bien que canta y las maravillas que ha hecho aquí, como si nada. Su talento es lo que trabaja. Para cantar no hace falta tener una voz extraordinaria, hace falta tener la cabeza de Carmen". Con esta contundente y emotiva declaración, la reputada soprano Isabel Rey se refería a Carmen Bosó, la valenciana finalista del programa de RTVE 'Aria, locos por la ópera', que emitirá la final este lunes 12 de enero. Esa valoración la hizo como parte del jurado de este concurso que ha puesto la ópera en el prime time de la televisión española que el pasado lunes reunió a 3,5 millones de espectadores. En la segunda gala, la primera para la soprano originaria de Puçol pero residente en Faura, deslumbró con 'Les Oiseaux dans la Charmille', popularmente conocida como el 'Aria de la muñeca'.

Carmen Bosó interpretando el 'Aria de la muñeca' y en una imagen de archivo. / CB

Bosó arrasó y se convirtió en una de las favoritas. Al otro lado del teléfono, la joven de 29 años explica a Levante-EMV lo increíblemente feliz y afortunada que se siente por haber sido elegida para participar en el programa. Se formó en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València y hace exactamente un año dejó su trabajo como profesora de canto en academias para dedicarse enteramente a su carrera como solista. Es soprano ligera, que es la tesitura más aguda dentro de las sopranos.

Desde entonces ha hecho audiciones y castings y su carrera ha ido despegando. Al concurso de RTVE se presentó y, en cuestión de semanas, había sido elegida y ya estaba ensayando las actuaciones. Primero fue el 'Aria de la muñeca', y en la tercera gala volvió a sorprender con 'Dúo de las flores' (Lakmé, Delibes) junto a la mezzosoprano alicantina Merlyn Cruz.

Bosó reconoce que, acostumbrada a actuar en teatros y óperas, la televisión es bien diferente, sobre todo al darse cuenta de que no actúa para un patio de butacas, sino para un país entero. "Lo repetiría una y mil veces", asegura.

Críticas de los más conservadores

"Creo que todos los participantes hemos sido muy valientes de dar el paso y formar parte de este programa. En la música clásica hay mucha crítica a la televisión y habrá gente que incluso esté en contra de que la ópera se emita en este concurso", explica Bosó. Sin embargo, asegura que lo más gratificante ha sido, precisamente, que gracias a este formato "los jóvenes estén teniendo acceso a la ópera". "Hasta que eres mayor no entiendes esta música, y a mí me pone muy contenta que amigos y amigas de mis sobrinos estén escuchando ópera gracias al programa", asegura.

Carmen Bosó en 'Aria, locos por la ópera' / José Irún

Además de la rigurosidad y elegancia de la ópera, el formato escogido por la productora Gestmusic -promotora de otros programas como OT-, es vistoso, atractivo y engancha. Siguiendo la estela de otros concursos musicales, los participantes actúan cada semana interpretando una pieza como solistas y otras grupales. Esta misma semana se viralizó la apertura del programa interpretando 'Berghain', de Rosalía.

Para la final de este lunes, Bosó no puede adelantar nada, pero asegura que las arias escogidas son populares y conocidas por el público. A ella, el gusto por la música clásica no le viene de cuna, más bien al contrario: su padre era DJ especializado en rock y en ese estilo creció ella, pero fue descubriendo vertientes más clásicas de la música hasta que se rindió a la ópera, cursando toda la carrera superior. Reconoce, eso sí, que el camino lo abrió su hermana, que también ha estudiado música.

"Este lunes será impresionante, es la última y ojalá hubiera más y el programa fuera más largo", reconoce. Sea cual sea el resultado, Carmen Bosó ya ha demostrado que la ópera puede llegar al gran público sin perder ni un ápice de emoción, talento y valentía.