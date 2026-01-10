La M.O.D.A. trae sus raíces burgalesas al Auditorio Roig Arena
La banda ha interpretado los temas de su sexto álbum, “San Felices”, así como sus éxitos más destacados.
Alrededor de las nueve y media de la noche, La M.O.D.A. (acrónimo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol) se ha subido al escenario del Auditorio Roig Arena para entregarse a las 2.000 personas que, desde hace meses, habían agotado las entradas para su concierto.
Ataviados con su característico atuendo de camiseta blanca y pantalones negros y acompañados como siempre de Conchi, la intérprete de lenguaje de signos, el grupo ha arrancado las casi dos horas de vibrante mezcla de folk-rock con tintes de otros géneros. A lo largo del concierto, la formación burgalesa ha repasados las canciones de su sexto álbum, “San Felices”, con temas como “Helvética”, “Alsa pa Madrid” o “La vida en rosa”.
Sin embargo, tampoco han faltado sus grandes éxitos, como el himno inicial de su primer disco “Nómadas”, las baladas “Una Canción Para No Decir Te Quiero” y “Vasos Vacíos” o “PRMVR”, coreada con entusiasmo. Su intensa conexión con su público se ha materializado a través de constantes interacciones y la interpretación conjunta de temas que beben profundamente de las raíces.
El concierto ha concluido con la añoranza del pasado de “1932”, el canto a la esperanza de “Héroes del Sábado” y el alegato de volver a los orígenes con “Mañana me voy a Burgos”. Tres canciones que resumen perfectamente la esencia de la banda, que porta la bandera de Burgos por todo el país. El grupo volverá a tocar en el escenario del Auditorio del Roig Arena este domingo, de nuevo con todas las entradas vendidas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Paterna sigue los pasos de València y propone declarar festivo el 16 de marzo para los escolares
- Los trabajadores de Ford en ERTE cobran dos veces las ayudas y deberán devolver algunas cantidades
- Indonesia anuncia el fin del dispositivo de búsqueda del niño valenciano desaparecido en el naufragio
- La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
- Andrea Ortuño 'dedicará su vida a ayudar a los demás' tras la pérdida de su marido e hijos en el naufragio de Indonesia
- La llegada de las empresas de la gigafactoría agota el alquiler en la zona norte de Valencia
- Los proveedores de VW preparan la llegada de 700 asiáticos para terminar la gigafactoría
- Indonesia anuncia el fin de la búsqueda del niño desaparecido en el naufragio