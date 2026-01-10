La M.O.D.A. trae sus raíces burgalesas al Auditorio Roig Arena

Alrededor de las nueve y media de la noche, La M.O.D.A. (acrónimo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol) se ha subido al escenario del Auditorio Roig Arena para entregarse a las 2.000 personas que, desde hace meses, habían agotado las entradas para su concierto.

Ataviados con su característico atuendo de camiseta blanca y pantalones negros y acompañados como siempre de Conchi, la intérprete de lenguaje de signos, el grupo ha arrancado las casi dos horas de vibrante mezcla de folk-rock con tintes de otros géneros. A lo largo del concierto, la formación burgalesa ha repasados las canciones de su sexto álbum, “San Felices”, con temas como “Helvética”, “Alsa pa Madrid” o “La vida en rosa”.

Un momento de la actuación de La Moda / L-EMV

Sin embargo, tampoco han faltado sus grandes éxitos, como el himno inicial de su primer disco “Nómadas”, las baladas “Una Canción Para No Decir Te Quiero” y “Vasos Vacíos” o “PRMVR”, coreada con entusiasmo. Su intensa conexión con su público se ha materializado a través de constantes interacciones y la interpretación conjunta de temas que beben profundamente de las raíces.

El concierto ha concluido con la añoranza del pasado de “1932”, el canto a la esperanza de “Héroes del Sábado” y el alegato de volver a los orígenes con “Mañana me voy a Burgos”. Tres canciones que resumen perfectamente la esencia de la banda, que porta la bandera de Burgos por todo el país. El grupo volverá a tocar en el escenario del Auditorio del Roig Arena este domingo, de nuevo con todas las entradas vendidas.