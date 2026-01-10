Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La M.O.D.A. trae sus raíces burgalesas al Auditorio Roig Arena

La banda ha interpretado los temas de su sexto álbum, “San Felices”, así como sus éxitos más destacados.

La MODA en el Roig Arena

La MODA en el Roig Arena / L-EMV

María Bas

Alrededor de las nueve y media de la noche, La M.O.D.A. (acrónimo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol) se ha subido al escenario del Auditorio Roig Arena para entregarse a las 2.000 personas que, desde hace meses, habían agotado las entradas para su concierto.

Ataviados con su característico atuendo de camiseta blanca y pantalones negros y acompañados como siempre de Conchi, la intérprete de lenguaje de signos, el grupo ha arrancado las casi dos horas de vibrante mezcla de folk-rock con tintes de otros géneros. A lo largo del concierto, la formación burgalesa ha repasados las canciones de su sexto álbum, “San Felices”, con temas como “Helvética”, “Alsa pa Madrid” o “La vida en rosa”.

Un momento de la actuación de La Moda

Un momento de la actuación de La Moda / L-EMV

Sin embargo, tampoco han faltado sus grandes éxitos, como el himno inicial de su primer disco “Nómadas”, las baladas “Una Canción Para No Decir Te Quiero” y “Vasos Vacíos” o “PRMVR”, coreada con entusiasmo. Su intensa conexión con su público se ha materializado a través de constantes interacciones y la interpretación conjunta de temas que beben profundamente de las raíces.

El concierto ha concluido con la añoranza del pasado de “1932”, el canto a la esperanza de “Héroes del Sábado” y el alegato de volver a los orígenes con “Mañana me voy a Burgos”. Tres canciones que resumen perfectamente la esencia de la banda, que porta la bandera de Burgos por todo el país. El grupo volverá a tocar en el escenario del Auditorio del Roig Arena este domingo, de nuevo con todas las entradas vendidas.

