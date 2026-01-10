La maestría de saber relacionarse

Esta semana estamos yermos de eventos, es lo que tiene la Navidad, que hay tanta acumulación de cosas, de copas, de eventos, que luego no queda vida más que para pensar en qué hacer con todos los kilos que hemos cogido (yo, concretamente, estoy a dos kilos de que me apadrine Greenpeace…).

Personalmente, he tenido un inicio de año curioso. No sé por qué, pero desde que escribo estas páginas de sociedad que leen ustedes, se acumulan los cotilleos que me cuentan todo tipo de personas, algunas incluso que no conozco de nada. Me habrán visto cara de confesora, necesitarán desahogarse o será malicia pura.

Debo decir que los cotilleos son cuanto menos variados y algunos incluso asombrosos. Tengo desde una persona muy conocida, supuestamente rica, que en realidad está totalmente arruinada, hasta un conocido varón (casado) que tiene una "amiga especial" también muy conocida (y también casada).

Que estas cosas pasan, pasan y han pasado siempre, pero no voy a caer en la vulgaridad de contarlas con pelos y señales. Estas páginas que leen van más en la línea de Anne Igartiburu que de Sálvame (o Carlos García Calvo). No tengo yo cuerpo para jarana, ni maldad alguna en mí.

Pero lo dicho, aunque atravesamos un páramo de desolación social, siempre nos quedará Mayren Beneyto y las maravillosas mujeres que me proveen de noticias de vez en cuando, precisamente sobre sociedad valenciana y a las que esta semana he querido dar voz propia y darlas a conocer un poco más al gran público.

Ellas son María Cosín y Ángela Valero de Palma, ambas conocidas relaciones publicas y comunicadoras en València que conocen a toda la ciudad y organizan todo tipo de fastos.

Ángela Valero de Palma, ahí donde la ven, lleva más de 30 años trabajando en comunicación y relaciones públicas por su cuenta (no entiendo cómo puede ser, porque yo le echaba cuarenta y algo…). Dejó atrás un trabajo burocrático en Caja Mediterráneo y disfruta mucho más ahora trabajando con clientes que son ya más que eso: amigos.

Lleva mucho tiempo trabajando con empresarios como Anabel Navas de Mi Cub y Las Cervezas del Mercado, Ángela Pérez, Quique Calabuig y Francesc Pons, de The Terminal Hub, Ana Ibáñez y toda la junta del Casino de Agricultura, o María José Félix de Helados Estiu.

Cuando pienso en ella, me viene a la cabeza una persona muy resolutiva, una solucionadora nata que cualquier cosa que le pides te lo resuelve en el momento. Es, además, una persona a la que le gustan las personas, trabajar con ellas, y como dice ella misma: "Lo que quiere todo el mundo es que les arregles la vida, no que les crees problemas, y ahí está la clave, en saber qué necesitan y crearlo de forma ágil y fácil".

Es una mujer optimista, buena persona, y muy inteligente. Le he preguntado por su evento favorito entre todos los que hizo en el 2025 y me ha dicho que en el podio de los ganadores, el primero es sin duda la Bienal de Arte Mª Isabel Comenge que el año pasado celebró su IV edición.

Es su evento favorito porque siempre se hace en un lugar excepcional (este año fue en el Centro del Carmen, pero en ediciones anteriores fue en las Reales Atarazanas), porque pone en valor el arte de la Comunitat Valenciana y a sus artistas, y porque en la inauguración se reúnen personas de ámbitos muy diferentes, como Mónica Talaverano, Esther Martín, Javier García del Moral, Pilu Díez de Rivera, Paula Ibañez, Maria José Sánchez, Mónica Jover o Loli Sancho.

La gala fue muy especial y cargada de sentimiento, ya que se honró la memoria de Juan José Castellano Comenge, que había sido el anterior presidente y fundador de la Fundación. Entre los presentes también estuvieron Horacio Silva, presidente del Jurado y comisario de esta exposición, Nicolás Bugeda, Enrique Vázquez, y artistas como Joël Mestre Fruisard y Ferrán Gisbert.

María Cosín es una mujer básicamente elegante, pero no sólo en su forma de vestir, sino también en su forma de comportarse y enfrentarse al mundo. Esa elegancia se ve en su buena educación, en sus maneras siempre amables y en su tono de voz normalmente pausado. Tiene además un colgante con una medalla preciosa del joyero Vicente Gracia, que siempre que se lo veo se lo envidio mucho.

Desde hace años, su trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada al mundo de la moda y la belleza, y a lo largo de este tiempo ha tenido la fortuna de organizar eventos muy relevantes, siempre con la intención de crear encuentros que sumen, conecten y pongan en valor el talento y la creatividad que rodean a diferentes sectores.

Para María, el evento por antonomasia del 2025 fue sin duda la XIV edición de los Premios Tendencias, promovidos por la revista Tendencias Magazine. Los premios tuvieron lugar en los Jardines de Viveros, donde los cipreses custodian el monumento escultórico que Andreu Alfaro dedicó al poeta Ausiàs March. Todo cargado de un simbolismo maravilloso.

Para ella la gala se ha convertido en una cita imprescindible dentro del calendario social y cultural de la ciudad, con un evento que se concibe como un punto de encuentro donde el networking, el trabajo y el disfrute conviven de forma natural, generando un ambiente cercano, dinámico y muy inspirador. El proyecto está capitaneado por una mujer de bandera como es Ángela Pla, junto a Paloma Tárrega y Eva Marcellán, con un gran trabajo de producción y coordinación.

Personalmente comparto la opinión de María. Tuve la suerte de asistir en la mesa de mi querida Mónica Duart (una de las premiadas de la noche) y fue sin duda una velada muy especial. Tuve también la suerte de hablar con Rafa Medina y Tomás Laso-Argos, y debo decir que pocos hombres hay más simpáticos que Tomás (y da unas recomendaciones fantásticas en Instagram a los hombres, sobre cómo deben vestir).

En los galardones, presentados por la periodista Álex Blanquer, estuvieron personalidades tan conocidas como Vicente Boluda y Esther Pastor, Juan Carlos Caballero, Nuria López, Íñigo de Lorenzo, Carmen de Rosa, Mayrén Beneyto, Ana Moya, Maria José Ferrer San Segundo, Paula Llobet, Laura Fitera, Rafael Delgado, Teresa Andrés Gonzalvo, Ninoska Vásquez, José Enrique Ruiz-Domènech, Juan Lagardera, Belén Domecq, Marcos Arias, José Benavent, Óscar Zandueta, Oriol Elcacho, Javier de Miguel, Noelia Bonilla, Gracia Burdeos o Maite Marín. Y estos son solo algunos, fueron muchos más.

Me gustaría terminar esta semana con una recomendación lectora. Acabo de terminar de leer el libro del Dr. Javier Quintero, ‘¿Cómo estás?, 21 días para crear el hábito de ser feliz’, y aunque no es el tipo de libros que suelo leer, reconozco que me ha generado cierto interés. Gestionar las emociones no siempre es fácil, y este libro ayuda a pensar en cómo te sientes, cómo te hablas o cómo te cuidas. La introspección cuesta, pero una vez inicias ese viaje, sólo puedes mejorar como persona. Nos vemos la semana que viene. Ciao!