El Reina Sofía se queda el "Recuerdo de Valencia" de Manuela Ballester

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha reforzado en 2025 su vínculo con el arte contemporáneo valenciano a través de varias adquisiciones y donaciones que incrementan de forma notable la presencia de creadores vinculados a València en sus colecciones. Entre las incorporaciones destaca la compra de Recuerdo de Valencia (1939), la primera pintura de la valenciana Manuela Ballester que entra a formar parte de los fondos del museo, así como la adquisición de uno de los carteles más conocidos de Josep Renau y la recepción de donaciones de Juan Genovés, Soledad Sevilla y Juan Uslé.

La obra de Manuela Ballester ha sido adquirida por el Ministerio de Cultura en subasta y adscrita al Reina Sofía. Ballester, nacida en València, desarrolló una trayectoria como pintora, ilustradora y cartelista vinculada a la Segunda República y al exilio mexicano. Recuerdo de Valencia, fechada en 1939, se incorpora como la primera pintura suya en la colección del museo, reforzando la presencia de mujeres artistas vinculadas al exilio republicano.

Un hallazgo casual

La pintura Recuerdo de Valencia ha llegado al Reina Sofía tras un recorrido privado poco habitual. Su hasta ahora propietario, Manuel Sánchez, explicaba en 2024 cuando el cuadro se expuso en La Nau por primera vez que desde niño vio la obra en casa de sus abuelos, exiliados en México tras la Guerra Civil, y que durante más de dos décadas la tuvo en su domicilio sin conocer su relevancia artística. Fue a raíz de una conversación con un amigo cuando supo que el cuadro era obra de Ballester.

El oleo, fechado en 1939, se creía perdido y reviste especial importancia por tratarse de una de las primeras obras realizadas por Ballester en el exilio mexicano. Pintado poco después de su llegada al país, Recuerdo de Valencia fue expuesto en 1940 en la muestra Pintura en el destierro, organizada por la Casa de la Cultura Española en México, una exposición inaugural impulsada para evitar la disgregación cultural española tras la guerra. Según la investigación de Gaitán, la confusión sobre su paradero se debió a la existencia de una segunda versión muy similar realizada por la artista con el mismo título.

Las Arenas y El Abrazo

Junto a esta adquisición, el Reina Sofía ha comprado el cartel Las Arenas. Balneario. Piscina luminosa. Valencia, realizado por Josep Renau durante los años treinta. La obra forma parte de la producción gráfica del artista valenciano en el contexto de la Segunda República y se suma a los fondos ya existentes del museo, que incluyen otros trabajos del autor relacionados con el cartelismo político y cultural.

El capítulo de donaciones incluye nuevas incorporaciones de Juan Genovés, uno de los pintores valencianos más representativos del arte político de la segunda mitad del siglo XX. La familia del artista y la empresa familiar Trabajo ETRA han donado seis obras correspondientes a etapas tempranas de su producción, vinculadas a las series que más tarde desembocarían en trabajos emblemáticos como El abrazo, ya presente en la colección del museo.

Soledad Sevilla y Juan Uslé

También Soledad Sevilla ha ampliado su presencia en el Reina Sofía mediante la donación de la serie completa de homenajes a Eusebio Sempere, obras que cerraban su retrospectiva en el museo. Estas piezas se integran en el conjunto de trabajos de la artista valenciana que ya formaban parte de los fondos nacionales y refuerzan la representación de la abstracción geométrica desarrollada en España desde los años setenta.

Por su parte, Juan Uslé ha donado tres obras pertenecientes a su primer periodo de trabajo en Nueva York. Aunque nacido en Santander, Uslé mantiene una estrecha vinculación con València, ciudad en la que se formó como artista tras estudiar en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos. Las obras donadas formaron parte de la Documenta de Kassel de 1992 y se incorporan coincidiendo con la exposición que el museo dedica actualmente al artista.

Cartel del balneario de Las Arenas de Josep Renau. / L-EMV

Estas incorporaciones se enmarcan en el balance general de adquisiciones del Reina Sofía en 2025, ejercicio en el que el museo ha sumado a sus colecciones 404 obras de 130 artistas por un valor total de 10,6 millones de euros. Las nuevas entradas proceden de compras realizadas con fondos propios del museo y del Ministerio de Cultura, así como de donaciones y depósitos de la Fundación Museo Reina Sofía.

Del total invertido en adquisiciones por el Ministerio de Cultura y el museo, el 58,6 % se ha destinado a obras de mujeres artistas. Las compras y donaciones han tenido en cuenta la futura reorganización de la colección permanente, cuya primera fase está prevista para 2026 con la apertura de la cuarta planta del edificio Sabatini, dedicada a la creación artística desde la Transición hasta la actualidad.