Sen Senra ofrece su 'Última misa' a sus fieles valencianos en el Roig Arena

El viaje musical de Sen Senra comenzó en el coche de su padre acompañado de una guitarra. 'La última misa' es, precisamente, ese regreso a sus orígenes para reconectar con su esencia más personal, a través de una ambiciosa propuesta con la que concluye la trilogía PO2054AZ, conformada por tres álbumes: 'El Origen' (2023), 'El Emigrante' (2024) y 'El Retorno' (2025). Sen Senra aglutinó anoche en la pista central del Roig Arena a un buen número de fieles que no quisieron perderse el cierre de su gira de 2025.

Dividido en tres actos -uno por cada trabajo discográfico- y en estricto orden cronológico, el concierto ha situado al artista como protagonista absoluto de un viaje musical a su pasado enmarcado en una propuesta con un fuerte carácter escénico. Los tintes de nostalgia y melancolía han definido el primer tercio del recital, en el que Senra ha entonado temas como 'No quiero ser un cantante', 'Blue jeans y un crop top' o 'Completamente loco', todos ellos pertenecientes a 'El Origen'. El gallego ha revisitado la inocencia de la infancia y ha rendido un tributo muy personal a sus raíces, buscando en todo momento, esa conexión emocional con su público.

Concierto de Sen Senra en el Roig Arena. / L-EMV

Tras un cambio de escenografía, Senra se ha convertido en 'El Emigrante'. Este acto ha arrancado con un audio de su abuela en el que le pide que le cuente cómo se encuentra. A través de sonidos RnB con tintes pop y ritmos urbanos, el artista ha evocado la necesidad de abandonar el hogar para poder crecer y permitirse añorar lo que tuvo. Así lo hace en temas como 'Hermosa Casualidad', 'Recorrerte' o 'Llorando'.

El viaje se completa en el último tramo del concierto, correspondiente al cierre de la trilogía: el álbum 'El Retorno'. Este acto ha sido, quizá, el más minimalista y sereno. En él, Senra reconecta con su esencia, con su guitarra y con todas aquellas costumbres de las que se había alejado, siempre desde el presente, consciente de todas las lecciones de la vida que lleva consigo. Desde su sofá, Senra ha repasado temas como 'Idea loca', 'Tumbado en el jardín' o 'Eternamente joven' y ha recuperado 'Ya no te hago falta', momento en el que los asistentes se han sumado a cantar junto a él. El concierto, de más de dos horas de duración, ha concluido con 'La belleza', un canto a la autenticidad de los detalles fugaces y con 'PO2054AZ' y 'Hasta el fundo', dos canciones que representan el fin de un profundo viaje personal.