À Punt relega a la web el pódcast ‘El Mur’ sobre memoria histórica

À Punt tiene desde hace diez meses los seis episodios que integran la cuarta temporada de 'El Mur', un proyecto audiovisual sobre memoria histórica que comenzó como pódcast y que ha terminado por crear un universo de formatos, desde exposiciones al documental histórico. Se entregó en marzo pero el equipo de producción, liderado por el vicedecano de Comunicación e Innovación de la Facultad de Filología y Comunicación, Carlos López Olano, ha denunciado públicamente que la cadena pública no ha emitido este contenido, que recibieron hace diez meses y que está coproducido por la Universitat de València, Acicom y À Punt, con la financiación de la Diputación de València a través de la vicepresidencia de Natalia Enguix, responsable de memoria histórica.

López Olano, que dirige también un grupo de investigación sobre pódcast en la Universitat de València, explica a Levante-EMV que esta temporada lleva el título 'Memòria i exili' y les ha llevado a grabar en Moscú, San Petersburgo, Ciudad de México, el sur de Francia y diversos puntos de Reino Unido en busca de supervivientes de la Guerra Civil, aquellos niños que se exiliaron durante y después del conflicto bélico y rehicieron sus vidas lejos de España. Con ellos, varios historiadores, investigadores y arqueólogos han dado forma a una temporada con seis episodios de 50 minutos cada uno, destinados a emitirse por la radio de À Punt y la página web, donde podría verse el formato de documental.

Sin embargo, tras diez meses sin tener noticias, López Olano se puso en contacto con los responsables de programación de la cadena, quienes le avisaron que la intención sería publicarlos el martes 13 de enero íntegramente, los seis episodios a la vez, y solo a través de la plataforma digital y no en la radio. "De esa forma, hacer promoción del programa era imposible, no daba tiempo, ni dentro de la propia cadena ni en nuestros propios canales", explica.

La segunda y tercera temporada fueron emitidas por la cadena pública a través de un convenio que se mantiene para la cuarta. Sin embargo, el equipo sospecha que debido a los diferentes cambios en la dirección de la radiotelevisión y su consejo rector, "se pueda estar escondiéndolo". "Lo que queremos es que se emita, porque hemos estado trabajando periodistas, técnicos y cámaras para llevar a cabo esta temporada; que lo decidan subir a la página web de forma íntegra, sin darle publicidad, es como meterlo debajo de la alfombra", señala López Olano.

Lo cierto es que este proyecto forma parte de una serie de producciones sobre memoria democrática de la Diputación. Este, en concreto, se dividió en varias temporadas que se han emitido en Plaza Radio y À Punt Mèdia. La temporada 1, estrenada entre 2019 y 2020, se llamó ‘#ElMur de la memòria’, mientras que la temporada 2 se centró en 'Els noms de la memòria', que recibió en junio de 2021 el premio Ràdio Associació a la Innovació en la 21 edición de estos galardones.

Mientras, la temporada tres indagó en 'Els llocs de la memòria' y fue nominado a los Premios Ondas, además de ser premiado por la Asociación Cre@tei en la II edición del Certamen Audiovisual Iberoamericano de divulgación científica y cultural. Asimismo, tras estas tres temporadas, se llevó a cabo una adaptación de los contenidos a formato exposición con ‘#ElMur. Una historia de la nostra memòria democràtica’ (2022-2023) comisariada por Carlos López Olano y Eduardo Torres, que volvió a contar con la colaboración del área de Memoria Democrática de la Diputació de València, À Punt Mèdia y CAMDE-PV, y se pudo visitar en el Palau dels Valeriola de la Fundació Chirivella Soriano de València.

El propósito: la divulgación

‘#ElMur. Memòria i exili’, nace con el propósito de acercar al público más joven la memoria democrática. Para eso, más allá de los episodios estrictamente sonoros, el programa cuenta también una serie de reportajes multimedia que toman el pódcast como referencia y que aportan un extra de información. Así, mediante una combinación de recursos audiovisuales y multimedia se pretende conseguir una experiencia que permita el acercamiento periodístico desde una diversidad de ángulos, sustituyendo la experiencia lineal tradicional que puede dar un documental al uso por una apuesta multiplataforma.

Tanto la grabación de las entrevistas como la fase de guión y edición de los pódcast y materiales multimedia se realizó durante 2024 para que fuera emitido en 2025, algo que no ha sucedido todavía y que de no cambiar de opinión por parte de la dirección, se emitirán mañana únicamente en su plataforma digital.