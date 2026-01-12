Un diálogo a ritmo de timbal y orquesta para hacer historia en el Palau de la Música

Las primeras veces siempre son especiales. Las recordamos con cariño, pase el tiempo que pase. E, incluso, son a ellas a las que volvemos cuando vienen mal dadas. Sin embargo, a veces, esas primeras ocasiones nos trascienden e, incluso, pueden quedar grabadas como un hito social. Sobre todo si nunca se ha visto algo parecido en todo el mundo. Esa unicidad justamente será la que se respire este próximo viernes 16 de enero en el Palau de la Música de València, enclave que acogerá el primer concierto a nivel global hecho para timbales y orquesta por el compositor valenciano Óscar Navarro en un "proceso colaborativo" con el intérprete jijonenc Javier Eguillor.

Según explica Navarro a este diario, esta obra -encargada por el propio Palau- ha sido "un reto". Primero, porque "no tengo ninguna obra de percusión y de orquesta" y, además, reconoce que "a los timbales les tengo respeto". Sin embargo, esta falta de piezas previas no evitó que a través de "muchas conversaciones" con Eguillor -considerado como el timbalero que más se ha expuesto como solista frente a una orquesta y destacado por la crítica por su “perfecta afinación, técnica depurada y por llevar a los timbales a su más alto escalafón solístico"-, comenzara a forjarse una composición que tenía una misión muy clara: "buscar una obra que conectase al 100 % con el público, que nadie se quedara sin coger el hilo y que fuera apta para todos los públicos". Así fue como surgió "Storm of Strikes".

Javier Eguillor, el timbalero que actuará en el concierto el próximo 16 de enero. / Eva Ripoll

Un "viaje" de contrastes

En concreto, esta obra acabará siendo "un viaje" en el que los contrastes y los "extremos" se harán presentes. En el arranque, sin ir más lejos, el compositor noveldense destaca como un ritmo más solemne -"puramente al estilo barroco"- se abre paso como ese guiño de tradición. No dura mucho. Porque luego "pasamos por un toque que nos acerca más al pulso urbano" en el que la energía y el color adquieren su protagonismo. Una contraposición que no es casual, sino buscada como una especie de seña de "personalidad" y naturalidad del solista.

Ese camino de transformación, no obstante, no se detiene. Posteriormente, la pieza regresará a una música más contenida para a continuación explorar ritmos "que dejan un regusto exótico, finalizando con un mambo [un momento en el que el timbal solista se elevará especialmente con fuerza expresiva] y también con pinceladas que nos pueden llevar al jazz". En estas transiciones de estilos, Navarro asegura que "no hay una historia concreta detrás", sino que simplemente se trata de una "fusión" con unos enlaces melódicos en la que lo más importante es que "suene lo más natural ese viaje".

"Parte de mi sello es conseguir algo nuevo a partir de la combinación de ciertos estilos", incide en esta línea. De ahí que, como si de una extracción de ingredientes cuidadosamente seleccionados se tratara, en esta pieza ha optado por escoger "elementos de unos y otros y crear una fusión". "El público va a escuchar de dónde he bebido, pero también que hay un resultado diferente con todos ellos", argumenta.

"Novedoso e inesperado"

Pero, ¿cómo se puede lograr que toda una orquesta no absorba al timbal o que los ritmos de este no acaben relegando al resto de instrumentos a un plano secundario? Según el compositor, el camino para lograr esa sinergia acompasada ha pasado por establecer "un diálogo continuo entre el timbal y la orquesta, que es lo que me ha funcionado". "Quería que la orquesta tuviera mucho protagonismo junto al timbal, que necesita esa conversación para que no sea algo monótono", añade el compositor valenciano sobre un aspecto, cree, que acabará resultando como el más "interesante" para el público. "De lo que he escuchado, esto va a ser novedoso e inesperado", concluye.