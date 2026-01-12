El Premio Hortensia Roig refuerza su dotación económica en su quinto aniversario

El Premio Hortensia Roig de literatura infantil celebra su quinto aniversario con una mayor dotación económica en sus premios. Impulsado por Hortensia Roig, presidenta de EDEM y consejera de Mercadona, este certamen busca despertar el interés entre las niñas por las profesiones relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a través de la lectura, visibilizando referentes femeninos. El concurso está coorganizado por EDEM Escuela de Empresarios y Plataforma Editorial.

El plazo de recepción de originales arranca hoy y finaliza el 24 de marzo. Este año, el relato ganador recibirá 10.000 euros y la publicación y distribución nacional por Plataforma Editorial, y el segundo clasificado 2.500 euros. El importe está donado por la precursora de la iniciativa, Hortensia Roig.

Cartel del certamen literario / Levante-EMV

“En estos cinco años, el premio no ha hecho más que darme alegrías, se ha consolidado y sigue creciendo. No solo en la calidad de las obras y en el número de participantes, sino también en el número de niñas a las que estamos inspirando con nuestros libros. Hemos llegado a miles de lectores en colegios, bibliotecas y ferias, abriendo puertas a la imaginación y al aprendizaje. Recuerdo con cariño la anécdota que vivió Ainoa García, autora ganadora de la tercera edición con una niña que, tras leer su cuento, le dijo que quería dedicarse a la ingeniería, como Clara, la protagonista de su cuento”, ha manifestado Hortensia Roig.

Otra de las alegrías, en ámbito creativo, es que el premio se ha convertido en una plataforma para descubrir talentos literarios, ofreciendo a los autores la oportunidad de transmitir que las profesiones STEM son atractivas y que las niñas pueden participar en igualdad de condiciones. A lo largo de sus cinco ediciones, se ha posicionado como un referente de la literatura infantil, dando visibilidad nacional a las autoras ganadoras como son Andrea Navarro con “Elsa y el club de los números”, Eva Escudero con “Los coleccionistas de ceros”, Ainoa García con “Clara y el enigma de Tihapia” y Ana Ortiz con “Amor a primera fórmula”.

Requisitos de participación

Hasta el martes 24 de marzo podrán presentar telemáticamente sus cuentos candidatos mayores de edad residentes en España. Los manuscritos deberán ser textos inéditos y originales y no haber sido obtenidos como resultado de sistemas de Inteligencia Artificial. Las bases completas del concurso y el formulario de inscripción están disponibles en la web del Premio Hortensia Roig ( www.edem.eu/premio-hortensia-roig ). También se ha habilitado el correo electrónico: premioliterariohortensiaroig@edem.es .

Las obras, escritas en castellano, deberán tener una extensión de entre 35 y 50 páginas en formato DIN-A4 y estar dirigidas a lectores de entre 8 y 10 años. Las historias promoverán referentes femeninos en las profesiones STEM (acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y destacarán valores como la curiosidad y la confianza en uno mismo, para que las mujeres de hoy y del mañana tengan voz en la construcción del futuro. Además, las obras fomentarán la cultura del esfuerzo y el espíritu emprendedor.

Un jurado independiente, integrado por personalidades como Ana Lluch, Laura Lechuga, Gloria Lomana, Ángela Pérez y Jordi Nadal, junto a Hortensia Roig, seleccionará la obra ganadora y la finalista. El fallo se dará a conocer en un acto público que se celebrará en octubre en Valencia.