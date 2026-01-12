À Punt asegura que el podcast “El Mur” sí se emitirá por la radio

À Punt ha anunciado que también difundirá a través de su radio los seis episodios que conforman la cuarta temporada de “El Mur”, un proyecto audiovisual sobre memoria histórica que nació como pódcast y que con el tiempo ha generado todo un universo de formatos, desde exposiciones hasta un documental histórico. Tal como ha publicado este lunes Levante-EMV, estos episodios, coproducidos por la Universitat de València, Acicom y la propia À Punt, con financiación de la Diputación de València, fueron entregados hace diez meses a la cadena pública, pero hasta la fecha no se han emitido.

Por ello, Carlos López Olano, vicedecano de Comunicación e Innovación de la Universitat de València y responsable del proyecto, se puso en contacto hace unos días con los responsables de programación de la cadena para reclamar la emisión de “El Mur”. Según denunció López Olano en declaraciones a Levante-EMV, estos le comunicaron que la intención era publicarlos el martes 13 de enero de forma íntegra, los seis episodios a la vez, y únicamente a través de la plataforma digital, sin emisión radiofónica.

López Olano lamentaba tanto que "El Mur" no encontrara acomodo en la programación de la radio valenciana, como la falta de difusión del proyecto. “De esa manera, hacer promoción del programa era imposible: no había tiempo, ni dentro de la propia cadena ni en nuestros propios canales”, lamentaba el director del proyecto.

Sin embargo, ahora À Punt desmiente esta versión y asegura que en ningún momento comunicó a López Olano que la cuarta temporada de “El Mur” no se emitiría por la radio, aunque de momento no tiene una fecha para hacerlo. “Al tratarse de un videopódcast estará disponible en la web -señalan fuentes de la cadena pública-. Informaremos de la emisión en radio cuando se concrete y contará, como cualquier producto de À Punt, con la promoción de la cadena”.

La nueva temporada de “El Mur”, titulada "Memòria i exili", ha llevado a su equipo a grabar en Moscú, San Petersburgo, Ciudad de México, el sur de Francia y distintos puntos del Reino Unido en busca de supervivientes de la Guerra Civil: niños que se exiliaron durante y después del conflicto y reconstruyeron sus vidas lejos de España. Junto a ellos, historiadores, investigadores y arqueólogos han dado forma a una temporada compuesta por seis episodios de 50 minutos, concebidos para emitirse en la radio de À Punt y en su página web, donde también podrá verse el formato documental.

“Lo que queremos es que se emita, porque hemos estado trabajando periodistas, técnicos y cámaras para sacar adelante esta temporada; subirla íntegra a la web, sin promoción, es como esconderla debajo de la alfombra”, declaraba López Olano a Levante-EMV.