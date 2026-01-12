La valenciana Magüi Mira, nueva presidenta de la Academia de las artes escénicas

La valenciana Magüi Mira se ha convertido en la nueva presidenta de la Academia de las artes escénicas. A sus 80 años, la directora y actriz asume el reto junto a un equipo formado por Anabel Alonso, Angel Jiménez, Angeles Fayos, Antonio Onetti, Antonio Simón, Carlos Álvarez, Carme Portaceli, Denis Rafter, Florián Recio, Igor Yebra, Jorge Blas, Juanjo Llorens, Juana Escabias, Luismi González, Manuel González, Marta Torres, Moisés Rodriguez, Patricia Cercas y Rosángeles Valls.

La candidatura de Mira se ha impuesto a las encabezadas por Roberto Álvarez y Manuel Moya.

Una de las primeras autoridades en felicitarla públicamente ha sido la Consellera de Cultura Carmen Ortí Ferre en un mensaje en redes sociales: "Un reconocimiento a su trabajo en el mundo cultural valenciano y nacional".

Mira es Socia fundadora y Vocal de la Academia de las Artes Escénicas de España en la primera y segunda Junta Directiva.

Actriz y directora. Licenciada en Interpretación por el Institut del Teatre de Barcelona, participa en más de 30 producciones de cine y televisión, trabajando con directores como Lluís Pascual, Pilar Miró, José Sanchís Sinisterra, José Luis Alonso de Santos y William Layton.

Como directora de escena ha estrenado numerosos montajes, entre los que destacan La velocidad del otoño, de Eric Coble con versión de Bernabé Rico, Consentimiento, de Nina Raine para el Centro Dramático Nacional, y Las amazonas, coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Pentación Espectáculos de Jesús Cimarro.

Es socia fundadora del grupo Teatro Fronterizo. Ha recibido la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, el Premio Ercilla a la Mejor Trayectoria Profesional del año 2017, el Premio Ágora, el Premio María Guerrero, y el Premio Ceres.