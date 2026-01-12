Una vuelta más de tuerca

Décimo concierto de la temporada 25/26 protagonizado por el Trío Rodin, ya escuchado en la SVF en 2019. En esta ocasión para interpretar dos arreglos de importantes obras orquestales del siglo XX, basadas en un clásico de la literatura universal: Romeo y Julieta, de Shakespeare, un texto teatral que ha inspirado a otros artistas para recrearlo tanto al piano, danza y ópera e incluso llevarlo a la gran pantalla: George Cukor lo hizo en 1936, Zefirelli en 1968 y en 1996, el australiano Baz Luhrmann lo situó en el Miami de fin de los 60 convirtiendo a las dos familias en narcotraficantes de Florida.

Trío Rodin / Levante-EMV

En pleno siglo XX, el soviético Serguéi Prokofiev compuso su partitura para ballet aunque antes inspiró tanto a Chaikovski con su Obertura-Fantasía como a Gounod con su ópera homónima de 1867. Todo un clásico de la lírica. Pero fue el genio del norteamericano Leonard Bernstein quien escribió, en 1957, la versión mas transgresora con el musical West Side Story, situando la acción en las calles de Manhattan. Estrenado en Broadway no tardó en llegar al cine con gran éxito mundial como obra maestra en 1961 aunque el remake de 2021 no lograra el nivel del original.

Los componentes del Rodin se propusieron una vuelta de tuerca más con un valiente arreglo de ambas "suites". Trabajo exhaustivo el compactar esas ampulosas partituras orquestales para violín, cello y piano por lo tanto hay que escuchar ese trabajo con expectación y olvidando los colores y matices originales. Los tres instrumentos se tejen con claridad lo que hace mas sorprendente y apreciable ese atrevido trabajo de reconstrucción. Y como cada sala de conciertos tiene su propia alma, tendrán ellos que medir y valorar las características sonoras en las diferentes plateas de modo que no se perturbe el equilibrio de los tres solistas.

Como era de esperar la contundencia del teclado pudo opacar las líneas de sus compañeros, especialmente del violín. Quizás bajar la tapa frontal del piano compensaría la simetría sonora de los tres solistas. Es algo a tener en cuenta en cada auditorio. Resulta, pues, admirable esa labor de artesanía para que la ingente instrumentación de ambas partituras se condense en el piano, violín y cello, y poder reconocer melodías y ritmos que los autores plasmaron en el original. Todo ello resulta mas evidente en Prokofiev que en Bernstein ya que este último la propia orquestación original ha calado mucho mas entre el publico y donde se incluyen referencias al jazz y a la musica latina con gran profusión de instrumentos de percusión además del arpa, celesta y vibráfono.

Por todo ello, al escuchar los dos arreglos del Trio Rodin debe primar el buen hacer y el valor de un trabajo de que justifica -si es que hay que hacerlo-el entusiasmo, la valentía o el atrevimiento de esa tarea impecable.