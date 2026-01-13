Bombas Gens acomiada La Ruta amb un cicle de taules redones els últims dijous de gener
Tres trobades gratuïtes abordaran el paper de les dones, la influència musical i el llegat contemporani de la Ruta del bakalao. L’exposició, que ja ha atret 50.000 visitants, es podrà visitar fins al diumenge 1 de febrer
Bombas Gens Centre d’Arts Digitals oferirà els últims tres dijous del mes de gener un cicle de taules redones temàtiques com a colofó final de l’exposició "La Ruta. Modernitat, cultura i descontrol", que es podrà visitar fins al diumenge 1 de febrer.
Aquesta sèrie de trobades té com a objectiu generar un espai de reflexió i conversa al voltant de les diferents escenes culturals, socials i musicals vinculades a la Ruta del bakalao, ampliant l’abast de l’exposició i fomentant el diàleg entre especialistes i públic general.
Les tres taules redones tindran lloc els dijous 15, 22 i 29 de gener a les 20.30 hores, amb accés gratuït, i compten amb la col·laboració de la Fundació SGAE. L’accés a les trobades és lliure mitjançant inscripció a info@bombasgens.com (no inclou la visita a l’exposició).
Dones, música i llegat
La primera cita se celebrarà el dijous 15 de gener sota el títol "La Ruta de les dones. Artistes, dj’s i relacions públiques de la marxa valenciana". Estarà presentada per Eugenio Viñas, periodista cultural i autor del pòdcast València Destroy. La història no contada de la Ruta del Bakalao, i comptarà amb la participació de Charo Campillos, dj, cantant i locutora; Begoña Kanekalon, artista, model i ballarina; i Cani Monteagudo, gestora cultural i relacions públiques.
La segona trobada, "Del Camden a Alboraia. Sobre l’influx del new wave en els compositors valencians", tindrà lloc el 22 de gener i ha sigut organitzada en col·laboració amb la Fundació SGAE. La sessió estarà presentada per Miguel Jiménez, mànager i editor musical, i comptarà amb la participació de José Luís Macías, compositor vinculat a Glamour i Última Emoción; Miguel Ángel Pastor, músic i periodista; i Rafa Villalba, músic i compositor popularment conegut pel tema “Chiquetere” i vinculat a grups com Bongos Atómicos, Jah Macetas i Seguridad Social.
El cicle es tancarà el 29 de gener amb la taula redona "El llegat de La Ruta al segle XXI. Història del clubbing a València dels anys 80 fins ara", presentada per Antonio J. Albertos (H4l9000), periodista musical, dj, curador cultural i coautor de "Ruta Gràfica. El disseny del so de València". Hi participaran Aurora Mora, creadora del pòdcast de música electrònica sampleòpolis.com; Julio Andújar, propietari d’ACTV, dissenyador i interiorista; i Dioni Sánchez, dissenyador i dj resident a Le Club.
Un fenòmen complex
“La Ruta. Modernitat, cultura i descontrol naix amb la voluntat de revisitar un fenomen complex, que ha tingut una influència destacada en la València contemporània, fugint de clixés i posant el focus en la seua dimensió creativa, social i artística. Les taules redones permeten ampliar aquest relat des de l’experiència directa de qui el va viure i el va construir”, assegura Artur Duart, comissari de la mostra.
Per la seua banda, Mónica Pérez Blanquer, nova directora de Bombas Gens Centre d’Arts Digitals, ha destacat que “aquest cicle de trobades reforça la vocació del centre com a espai de pensament crític i de diàleg i connexió amb la ciutat, i suposa, a més, una oportunitat per tancar aquesta exposició, que en poc més de tres mesos ha atret més de 50.000 visitants, des de la reflexió col·lectiva i l’escolta”.
L’exposició La Ruta. Modernitat, cultura i descontrol es podrà visitar a Bombas Gens Centre d’Arts Digitals fins al pròxim 1 de febrer, oferint al públic una última oportunitat per acostar-se a un dels fenòmens socioculturals més influents de la història recent de València. Les entrades estan disponibles a www.bombasgens.com.
