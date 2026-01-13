Fallece el catedrático de Literatura José Luis Canet, pionero de las humanidades digitales

La Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) ha lamentado el fallecimiento de José Luis Canet, catedrático de Literatura Española de la Universitat de València y una de las figuras más destacadas del hispanismo contemporáneo. Canet fue, además, director del Servicio de Publicaciones de la Universitat de València (PUV) entre 2011 y 2020, una etapa decisiva para la consolidación y proyección de la editorial universitaria valenciana tanto en el ámbito nacional como internacional.

Canet deja una huella profunda como investigador y especialista en literatura española, en particular en el ámbito del teatro medieval y renacentista, la comedia humanística y La Celestina. Ha sido editor crítico de numerosas obras fundamentales, entre ellas De la comedia humanística al teatro representable (1993), La Comedia Thebayda (2003) y La Comedia de Calisto y Melibea (2011). Asimismo, dedicó una parte esencial de su investigación al teatro prelopista, con ediciones críticas como Pasos de Lope de Rueda (1992) o El Prado de Valencia de Francisco Agustín Tárrega.

Durante los nueve años al frente de PUV, José Luis Canet mantuvo y fortaleció la relación del equipo de Publicacions de la Universitat de València con la UNE, impulsando una participación activa en sus iniciativas y actividades. Su gestión se caracterizó por una visión innovadora y un espíritu crítico que contribuyó a modernizar la edición universitaria. Entre sus aportaciones más destacadas se encuentra el impulso de iniciativas pioneras como el préstamo electrónico de los fondos editoriales, adelantándose a cambios estructurales que hoy forman parte esencial del ecosistema editorial académico.

Comprometido con la vida asociativa de la UNE, Canet promovió en 2019 la candidatura de la Universitat de València —socia fundadora de la Unión— como sede de la asamblea general de 2020, que habría sido la tercera celebrada en la institución valenciana y que, además, se enmarcaba en el centenario de la actividad editorial de la universidad. Aunque sabía que su próxima jubilación le impediría ejercer como anfitrión, defendió con convicción la importancia simbólica y académica de esta cita. El aplazamiento de la asamblea debido a la pandemia obligó a trasladar el reconocimiento a 2021, año en el que recibió en su universidad la medalla de honor de la UNE, concedida durante la sesión virtual celebrada en 2020.

Canet fue también un pionero en humanidades digitales en España. En 1996 impulsó la creación del portal "Parnaseo. Un ciber-paseo por la Literatura", una plataforma de referencia que integra revistas académicas, portales temáticos y bases de datos especializadas. Entre ellas destacan la Tipobibliografía valenciana de los siglos XV y XVI, la Producción de la imprenta en Valencia en el siglo XVI o los Carteles teatrales valencianos del siglo XIX. Dirigió revistas académicas de gran prestigio como Lemir (Literatura Española Medieval y del Renacimiento) y Celestinesca, fundamentales para los estudios celestinescos a nivel internacional.

A lo largo de su carrera, José Luis Canet dirigió numerosos proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Ciencia e Innovación y otras instituciones públicas y privadas, consolidando equipos de trabajo interdisciplinares y formando a generaciones de investigadores. Desde Publicacions de la Universitat de València y la UNE, el recuerdo de José Luis Canet queda ligado a la excelencia académica, la innovación editorial y el compromiso con el conocimiento. “Querido José Luis, permaneces en nuestro recuerdo y en la historia de esta asociación”, ha expresado la UNE en su mensaje de despedida.