La nueva novela de Elísabet Benavent ya tiene fecha de publicación

Los fans de Elísabet Benavent están de enhorabuena, ya que la escritora valenciana, una de las más leídas e influyentes del panorama literario nacional con más de cinco millones de ejemplares vendidos, acaba de anunciar la publicación de su nueva y esperada novela, 'Una niña buena', y la fecha en la que llegará a las librerías tanto en castellano como en catalán, el próximo 14 de abril.

Autora de éxitos como la saga 'Valeria', la bilogía 'Canciones y recuerdos', 'Un cuento perfecto' -todos ellos llevados a la pequeña pantalla en la plataforma 'Netflix'-, 'El arte de engañar al karma', 'Mi isla', 'La magia de ser Sofía', o la última hasta el momento, 'Snob' -publicada en junio de 2024- la valenciana regresa con una historia romántica que reivindica el amor propio como opción necesaria.

Y aunque todavía tendremos que esperar tres meses para tener 'Una niña buena' en nuestras manos, Elísabet y a editorial Penguin Random House han compartido una pequeña sinopsis del que promete convertirse en un nuevo éxito de la autora: "Las pequeñas revoluciones empiezan con un libro. Júlia Casanovas trabaja en un bar de tapas de Barcelona. Hace ya una década fue una actriz de éxito, pero su naturaleza complaciente la llevó a aceptar un papel que hizo añicos su amor por la interpretación... y su carrera. Sin embargo, todo cambiará cuando un desconocido aparezca en el local en el que trabaja con un mensaje bastante críptico: "Creo que te necesito". Júlia ha de tomar la decisión de arriesgarse, ocultarle a su controladora madre que está a punto de lanzar de nuevo los dados y dejarse guiar por su instinto. Lo que desconoce es que, además, ese golpe sobre la mesa abrirá el cajón de los amores olvidados".