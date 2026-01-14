Les Arts recibe a Christian Gerhaher con un monográfico de Schubert

Christian Gerhaher es el intérprete por excelencia de canción lírica en la actualidad. El sábado, en el Palau de les Arts, se podrá escuchar su aterciopelada voz en un programa íntegramente dedicado al gran maestro del género, Franz Schubert (Sala Principal, 19.00 horas).

El barítono alemán regresa a Les Arts, tras sus celebradas incursiones con obras de Schumann y Debussy, acompañado de su pianista Gerold Huber, con quien forma uno de los tándems más celebrados del género e imprescindible en las programaciones de los principales auditorios y salas de concierto.

Gerhaher dedicará la velada a Franz Schubert, el gran referente de la canción romántica, de quien ha realizado algunas de las grabaciones más apreciadas y por las que el cantante ha sido comparado con los expertos más destacados de la historia, como el mítico Dietrich Fischer-Dieskau.

La voz de Christian Gerhaher, junto con su exquisita dicción, además de una expresividad y musicalidad inigualables, han encumbrado sus recitales a la categoría de cita ineludible para los amantes de este repertorio, así como para la prensa especializada.

El programa propone un minucioso recorrido por la obra del compositor vienés, que incluye sus creaciones más célebres como Auf dem Wasser zu singen (Para cantar sobre el agua) o Gondelfahrer (El gondolero) intercaladas con páginas menos conocidas en un intenso viaje con fuerte carga emocional y de excepcional exigencia artística para ambos intérpretes.

La emergente Katharina Konradi, el 26 de abril, y la cotizada soprano Angel Blue, que recupera el 7 de junio su recital postpuesto por la emergencia climática, protagonizarán las próximas citas del ciclo ‘Les Arts és Lied’.