Nino Bravo 'triunfa' en los entierros
Un estudio revela que Un beso y una flor es la tercera canción más solicitada en los funerales
¿Qué música quieren que se escuche en su entierro? ¿se han parado a pensarlo? Pues en Cataluña se ha hecho un estudio y el lied de Franz Schubert conocido como el 'Ave María' fue la pieza musical más solicitada en las ceremonias funerarias llevadas a cabo en Catalunya en 2025 . "Con mucha diferencia", señalan desde Àltima en el comunicado que acompaña a la primera clasificación anual de las 100 piezas que más sonaron en los funerales organizados por la empresa. Cierra el 'ranking' 'La zarzamora', en la versión de Lola Flores.
Tras el 'Ave María', completan el 'top 10' por este orden 'El cant dels ocells' en la adaptación para violonchelo de Pau Casals; 'Un beso y una flor', de Nino Bravo; 'Paraules d'amor', de Joan Manuel Serrat; el 'Virolai', de Josep Rodorera a partir de versos de Verdaguer; 'Mediterráneo', de Serrat; 'Entre dos aguas', de Paco de Lucía; la 'Salve rociera', con música de Manuel Pareja-Obregón y letra de Rafael de León; 'My way', en la interpretación de Frank Sinatra; y el 'Adagio de Albinoni', originalmente atribuido a Tomaso Albinoni y en realidad compuesto por Remo Giazotto.
