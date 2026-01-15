Cannes, Toronto y ahora Austin: El valenciano Joecar Hanna, nominado de nuevo por su cortometraje 'Talk me'

El cortometraje ‘Talk Me’, del director valenciano de ascendencia china y libanesa Joecar Hanna, ha sido seleccionado en la Sección Oficial del programa de cortometrajes del festival SXSW 2026, uno de los eventos culturales más influyentes del panorama internacional, que se celebrará en Austin (Texas) del 12 al 18 de marzo de 2026.

La selección en SXSW supone un nuevo hito en el recorrido internacional de ‘Talk Me’, tras su estreno en el Festival de Cannes y la obtención del Premio al Mejor Cortometraje Internacional en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), convirtiendo a Hanna en el primer director español en lograr este reconocimiento en la sección competitiva del certamen canadiense.

La selección implica el regreso de Hanna al festival donde vio la luz su primer cortometraje, ‘Deliver Me’, en 2023. Para el jvoven realizador, el regreso a SXSW tiene un significado especialmente personal y profesional. “Volver a SXSW es un sueño y una sensación muy agradable de bienvenida a casa. Fue mi primer festival, y que me hayan invitado a la sección oficial después de haber pasado por Cannes y TIFF es un gesto muy bonito -afirma el director-. Es un certamen que cuida mucho a los cineastas, que apuesta por ellos y mantiene un espíritu muy familiar. Con el tiempo, lo veo como el festival que va a encabezar la cultura en Estados Unidos, porque lo tiene todo: cine, música, tecnología e innovación”.

Un festival clave para la cultura contemporánea

El South by Southwest (SXSW) celebra en 2026 su 33ª edición, reafirmándose como una cita fundamental para la industria audiovisual y la cultura contemporánea. Reconocido por su capacidad para detectar nuevas voces y generar conversación global, la cita cultural es un punto estratégico para estudios, creadores y público joven, especialmente en el segmento de edad comprendido entre los 18 y los 34 años.

'Talk me', el cortometraje del valenciano Joecar Hanna, nominado en el Festival South by Southwest de Austin (Texas). / Talk me

La edición de este año se extenderá del jueves 12 de marzo al miércoles 18 de marzo. El cortometraje es un formato central dentro de su identidad. En total, consta de seis secciones competitivas. ‘Talk Me’ participa, en concreto, en la Narrative Short Competition. Se trata de la sección principal dedicada a ese formato, la única que aspira al gran premio del jurado.

Según los responsables de programación de la sección de Cine y Televisión, Francis Román y Gabe Van Amburgh, la selección de cortos de este año refleja una mirada muy conectada con el presente: “El programa refleja cómo el absurdo se ha convertido en un lenguaje compartido para dar sentido al mundo. Cuando la realidad parece más extraña que la ficción, estos cineastas recurren a lo surreal para capturar lo que realmente significa ser humano hoy. Estamos orgullosos de apoyar a narradores que se adentran en lo inusual y, a veces, incómodo, redefiniendo la intimidad y explorando identidades fragmentadas en medio del caos”.

En este contexto, 'Talk Me' encaja plenamente en el espíritu curatorial del festival, ya que aborda cuestiones profundamente contemporáneas sobre la comunicación, el deseo y la conexión emocional desde la ficción especulativa.

Dos largometrajes a la vista

La selección en SXSW refuerza una carrera internacional en plena expansión. 'Talk Me' no solo ha tenido un recorrido destacado por festivales internacionales, sino que está siendo un proyecto clave para el futuro del cineasta. “Está impulsando claramente mis dos siguientes largometrajes. El primero, que adapta mi cortometraje ‘Deliver Me’, se rodará en Nueva York con productores de gran prestigio de Estados Unidos y del ámbito internacional”, explica Hanna.

Después de su estreno en SXSW, ‘Deliver Me’ ha tenido un notable recorrido comercial, con ventas internacionales y emisión en Canal+. Además, ‘Talk Me’ continuará su recorrido en festivales españoles a lo largo de 2026, donde ya ha competido a concurso en Sevilla y Aguilar de Campoo, y servirá como punto de partida para el desarrollo de su segundo largometraje, ya en fase activa de desarrollo.