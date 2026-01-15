Juanma Bajo Ulloa disecciona en 'El mal' la parte más perversa del alma humana

En 1991, Juanma Bajo Ulloa sacudió los cimientos de un cine español acomodado en los viejos géneros. Su ópera prima, "Alas de mariposa" se alzaba con la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y le proporcionaba al jovencísimo cineasta, de solo 24 años, dos premios Goya a la mejor dirección y guion original. Desde entonces, el cine de Bajo Ulloa ha ido definiendo una estética muy particular y una narrativa donde tragedia y cuento de hadas convivían en siniestra armonía.

Así llegaron títulos como "La madre muerta" (para muchos la gran obra maestra de su filmografía), la revolucionaria "Airbag", "Frágil", "Rey Gitano" o "Baby", su primera incursión en el terror psicológico. Este viernes, Bajo Ulloa regresa a su universo artístico con "El mal", película que esta tarde ha presentado en los cines Kinépolis Valencia junto a la protagonista Belén Fabra y el actor mexicano-estadounidense Tony Dalton, popular por sus papeles en series como "The Last of Us" o producciones Marvel como "Hawkeye" o "Daredevil: Born Again".

En su nueva película, el realizador vasco propone un descenso a los infiernos de la maldad y enfrenta al espectador a su propio reflejo perverso. "Más allá de dejarnos fascinar por los villanos clásicos del cine como Hannibal Lecter o Darth Vader, esta historia pretende que reconozcamos el mal en nosotros mismos, porque habita en cada persona aunque no queramos reconocerlo", ha señalado durante su encuentro con los medios.

En "El mal", Belén Fabra da vida a una ambiciosa periodista que sueña con escribir el libro que la catapulte al éxito, aunque ello signifique vender su alma al diablo y acceder a las pretensiones de un desconcertante personaje que afirma ser el mayor asesino en serie de la historia. "Es como una reinterpretación del mito de Fausto, al que todos nos hemos enfrentado en alguna ocasión. ¿Actuaríamos igual que la protagonista por conseguir aquello que siempre hemos soñado? Me gustaría que esta pregunta golpeara al espectador mientras ve la película y también cuando salga del cine".