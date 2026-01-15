El Museo del Arroz une l'Albufera con la llanura de Verona

El Museo del Arroz acogerá a partir de este sábado la exposición "Empremptes", de la pintora valenciana, afincada en Italia, María García Calvo.

La muestra propone una mirada entre València y Verona a partir de dos paisajes vinculados por el agua y el cultivo del arroz: la Albufera y la llanura veronesa. En ambos territorios se dibuja una misma geometría líquida, donde el cielo y el agua estructuran el paisaje y marcan el ritmo de la vida agrícola.

A través de la acuarela, la artista invita a percibir el paso del tiempo mediante los ciclos del cultivo del arroz y a reflexionar sobre el instante en que la naturaleza se convierte en paisaje, cuando es observada, ordenada y transformada por la acción humana. El cielo, reflejado sobre campos nivelados al milímetro, y el agua, conducida por acequias y canales, se convierten en elementos centrales de esta observación atenta del territorio.

El trabajo presentado es el resultado de una observación directa sobre el terreno, entendida como un ejercicio de atención. La técnica de la acuarela, con su carácter impredecible, permite que las imágenes funcionen como preguntas abiertas, ofreciendo al espectador la posibilidad de detener la mirada y descubrir, en la fragilidad, la persistencia de lo vivo.

María García Calvo (Valencia 1969) es licenciada en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos. Vive en Italia desde 2001, arraigada desde 2018 en la llanura veronesa, donde desarrolla su trabajo utilizando prevalentemente técnicas al agua. Imparte cursos de arte en los que la observación lenta, la atención al detalle y la empatía con el entorno constituyen el punto de partida del aprendizaje. Ha expuesto dibujos y acuarelas en muestras personales y colectivas en diversas ciudades italianas. Tiene obra en colecciones particulares españolas e italianas.