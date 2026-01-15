Teatro Principal y Rialto, una programación "excepcional" para aplacar las críticas del sector

Mª José Mora se presentó a la dirección adjunta de las Artes Escénicas con un programa que proponía, entre otras cosas, recuperar a los clásicos. Y con una programación "excepcional" y "atractiva", según sus palabras, así se refleja en la programación del trimeste del teatro Principal y Rialto. Porque, de lo que pase a partir de abril, nada se ha comunicado. Una oferta cultural que se articula en torno a ciclos temáticos como la "poética del duelo" y una revisión contemporánea de los clásicos del Siglo de Oro, con piezas como Los locos de Valencia y Fuenteovejuna. Un contenido, que según Mora, subraya un "firme compromiso" con la autoría valenciana y la inclusión de lenguajes modernos que abarcan desde el teatro de marionetas hasta propuestas multidisciplinares. Además, se incide , en las iniciativas de mediación, accesibilidad y apoyo a la creación que buscan estrechar el vínculo entre los artistas y la ciudadanía. En total, entre Principal y Rialto, se ofreceran espectáculos, de los que siete pertenecen a compañías valencianas. Porque, ante las críticas de una parte del sector sobre el apoyo a la producción local, la dirección adjunta defiende que más del 50% de la programación está compuesta por compañías locales. "No se puede generalizar, les estamos escuchando y apoyando para dar soporte a la creación valenciana desde el servicio público", justificaba Mora.

El Siglo de Oro

Una de las grandes apuestas del trimestre es el ciclo del Siglo de Oro, que tiene como pieza central la producción propia "Los locos de Valencia", de Lope de Vega. Esta obra, escrita durante el destierro del autor en la ciudad, se estrena el 22 de enero bajo la dirección de Jorge Picó, contará con 12 intérpretes en escena y estará en cartel durante tres semanas. El ciclo se completa con la versión de "Fuenteovejuna" de la Compañía Nacional de Teatro Clásico —bajo una mirada femenina renovada— y "Guitón Onofre", protagonizada por Pepe Viyuela, quien recupera un texto picaresco de Gregorio González cuyo manuscrito original se encuentra actualmente en Estados Unidos.

Complementando estas obras, la especialista Clara Monzó ofrecerá una charla el 31 de enero para profundizar en la figura de Lope y su conexión con el Siglo de Oro valenciano, buscando que el público comprenda mejor esta etapa literaria.

Poéticas del duelo

El Teatro Principal también ofrecerá el ciclo Poéticas del duelo, una serie de obras que invitan a mirar la muerte "de cara" desde diversas perspectivas. Entre las piezas seleccionadas figuran "Matres" (teatro de marionetas sobre la pérdida materna), "Las Dolientes" (una investigación personal de la creadora valenciana Laura Romero) y "La última noche con mi hermano", dirigida por el Premio Nacional de Literatura Dramática Alfredo Sanzol.

La escena contemporánea llegará con Irene Escolar en la obra "Personas, lugares y cosas", un éxito del teatro español que aborda de forma salvaje el proceso de recuperación de las adicciones.

Talento emergente y producciones propias

El Teatro Rialto se reafirma como el escenario para el riesgo y la multidisciplinariedad. Tras el éxito de "Cambiaré bolquers segons el Boe" de Patricia Pardo, el teatro acogerá obras como "Leonora", interpretada por Natalia Huarte, y la nueva producción propia del IVC, "El aguante", escrita y dirigida por Víctor Sánchez. Esta última es una versión "muy contemporánea y valenciana" de La Gaviota de Chejov.

La programación del Rialto también incluye propuestas de inclusión como "Parejas imperfectas", que aborda la diversidad funcional, y la recuperación de textos premiados de autoras locales como Begoña Tena con su monólogo "Viva".

Mora, que presentó la programación sin que ningún compañero del ICV la arropara, subrayó la buena sintonía con la nueva consellera de Cultura, de la que destacó su visita al Rialto en un gesto que marca una diferencia respecto a la etapa de Rovira. Pese a trabajar con presupuestos ajustados, el IVC asegura mantener la estabilidad en sus programas de mediación, laboratorios de investigación y apoyo a la creación como Inèdits e Ínsula Dramatària.