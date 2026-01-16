La Filmoteca Valenciana presenta una retrospectiva sobre el director y guionista Billy Wilder

La Filmoteca Valenciana inicia un ciclo sobre Billy Wilder que se podrá ver del 17 de enero hasta el 26 de diciembre de 2026. Un año más, la Filmoteca Valenciana programa el ciclo ‘Nosferatu’, en colaboración con Donostia Kultura, Filmoteca Vasca, el Festival de San Sebastián y Tabakalera. La edición de este ciclo en 2026 es una retrospectiva del director, guionista y productor austríaco Billy Wilder (1906-2002).

El director general del IVC, Álvaro López Jamar, ha señalado que la Filmoteca Valenciana ofrecerá a lo largo de 2026 “una extensa retrospectiva sobre Billy Wilder, uno de los nombres fundamentales de la historia del cine del siglo XX, con una filmografía llena de obras maestras, no sólo como director sino también como guionista”.

El ciclo es una buena oportunidad para revisar o descubrir en pantalla grande clásicos del cine como ‘Con faldas y a lo loco’, ‘El crepúsculo de los dioses’ o ‘El apartamento’.

Billy Wilder comenzó su carrera en Alemania como guionista, pero tuvo que exiliarse en Estados Unidos en 1934, con motivo de la llegada de los nazis al poder y la persecución de la comunidad judía en Berlín. Instalado en Los Ángeles, se convirtió en uno de los cineastas más importantes e influyentes de Hollywood durante casi cinco décadas.

Nominado en 22 ocasiones a los premios Oscar, ganó tres estatuillas como guionista, dos como director y el Oscar a la mejor película por 'El apartamento' (1960), además del premio Irving Thalberg a toda su carrera. Escribió y dirigió algunos de los grandes clásicos de la comedia de Hollywood, como ‘Sabrina’ (1954), ‘La tentación vive arriba’ (1955), ‘Con faldas a lo loco’ (1959), ‘Uno, dos, tres’ (1961), ‘Irma la dulce’ (1963), ‘Bésame, tonto (1964)’, ¿Qué paso entre tu padre y mi madre? (1972) o ‘Aquí un amigo’ (1981).

Su talento y versatilidad le permitieron también dirigir películas fundamentales de géneros muy diversos como el cine negro en ‘Perdición’ (1944), el drama en ‘El crepúsculo de los dioses (1950), espionaje en ‘Cinco tumbas para El Cairo’ (1943), el cine bélico en ‘Berlín Occidente’ (1948), el cine romántico en ‘Ariane’ (1957), la intriga en ‘La vida privada de Sherlock Holmes’ (1970), el género judicial en ‘Testigo de cargo’ (1957), y el periodístico en ‘Primera plana’ (1974).

En el ciclo también están presentes películas de otros directores en las que Billy Wilder demostró su extraordinario talento como guionista como ‘La octava mujer de Barba Azul’ (1938), de Ernst Lubitsch; ‘Medianoche’ (1938), de Mitchell Leisen; ‘Si no amaneciera’, de Mitchel Leisen (1941,) o ‘Bola de fuego’ (1941), de Howard Hawks.

Wilder es también autor de algunos de los diálogos más ingeniosos y memorables de la historia del cine, muchos de ellos escritos en colaboración con Charles Brackett, con el que trabajó en trece películas desde 1938 hasta 1950.

El ciclo viene acompañado por la edición del libro colectivo ‘Billy Wilder. Anatomía de un genio’, nº 22 de la Colección Nosferatu, que ha sido coordinado por Luis Alegre.

Películas en enero

El ciclo se inicia el sábado 17 de enero, a las 18.00 horas, con la proyección de ‘El crepúsculo de los dioses’ (‘Sunset Boulevard’, 1950), protagonizada por Gloria Swanson, William Holden y Erich von Stroheim. La película podrá volver a verse el domingo 18 de enero, a las 20.15 horas.

Considerada como uno de los títulos fundamentales en la filmografía de Wilder, ‘El crepúsculo de los dioses’ es una ácida reflexión sobre la propia historia del cine y los excesos ególatras que moldean la industria de Hollywood: Un guionista, sin empleo y en difícil situación económica, va a parar accidentalmente a una suntuosa mansión que resulta ser propiedad de una antigua estrella del cine mudo. El escritor se convierte en su protegido.

El sábado 24 de enero, a las 18.00 horas, y el domingo 25, a las 20.00 horas, la Filmoteca proyecta ‘Gente en domingo’ (‘Menschen am Sonntag’,1929), un clásico del cine alemán del periodo mudo dirigido por Robert Siodmak y Edgar G. Ulmer, fotografiado por Fred Zinnemann y con guión de Billy Wilder y Kurt Siodmak.

Entre el documental y la ficción minimalista, cuenta la historia de un chico y una chica que se conocen en las calles de Berlín y quedan para pasar el domingo siguiente a orillas de un lago cercano a la ciudad en compañía de dos amigos. La película es un retrato del Berlín de finales de los años veinte y una original propuesta cinematográfica, muy innovadora para su época, rodada con actores no profesionales.

El sábado 31 de enero, a las 18.00 horas, y el domingo 2 de febrero, a las 20.15 horas, la Filmoteca proyecta ‘Emil y los detectives’ (‘Emil und die Detektive’, 1931) de Gerhard Lamprecht, primera adaptación al cine de la exitosa novela infantil de Erich Kastner, en cuyo guion participaron el propio Kastner, Billy Wilder y Emeric Pressburger.

Emil es un niño que vive en un pueblo de Alemania. Su madre le envía a pasar el verano a Berlín con su abuela, y le da un dinero para los gastos. Pero un ladrón se lo roba en el tren. Tras llegar a la ciudad, Emil conoce a una pandilla de niños que le ayudarán a perseguir al delincuente y recuperar el dinero.

Dentro de las películas previstas para febrero figuran ‘La octava mujer de Barba Azul’ (1938) y Ninotchka (1939), de Ernst Lubitsch; ‘Medianoche’ (1939) y ‘Si no a amaneciera’ (1941) de Mitchell Leisen, y ‘Corbes Perilloses’ (‘Mauvaise Graine, 1936), primer largometraje dirigido por Billy Wilder, con la colaboración del húngaro Alexander Esway, que se rodó en Francia.