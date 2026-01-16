Hannibal Laguna, Power Electronics y José Manuel Pagán, galardonados con los Premios Ateneo Mercantil 2025

El Ateneo Mercantil de Valencia ha galardonado al diseñador Hannibal Laguna, a la empresa Power Electronics y al rector de la Universidad Católica de Valencia, José Manuel Pagán, con los X Premios Ateneo Mercantil de Valencia. La gala de entrega de estos premios tendrá lugar el jueves 29 de enero en el Salón de Actos del Ateneo a partir de las 19:00 horas. La presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa, ha recordado que los Premios Ateneo Mercantil no sólo reconocen la trayectoria profesional de los diferentes premiados, sino que tratan de poner en valor a “aquellas personas que prestigian el nombre de la Comunidad Valenciana por su reconocida labor en sectores como la docencia, la creatividad, la cultura o la capacidad de emprendimiento en el tejido empresarial”. “Personas o entidades que lideran diferentes sectores”, ha precisado.

Este año, el jurado de los X Premios Ateneo Mercantil 2025 ha distinguido en la categoría ‘Premio Creatividad y Bellas Artes’ al diseñador valenciano Hannibal Laguna en reconocimiento a una trayectoria consolidada marcada por la excelencia creativa, la elegancia y la proyección internacional. Su trabajo ha sabido unir tradición y vanguardia, convirtiéndose en un embajador del diseño valenciano y español en las principales pasarelas internacionales así como foros culturales, contribuyendo de manera decisiva al prestigio de la moda española como disciplina artística, recibiendo el premio Aníbal Angulo, director creativo de la firma Hannibal Laguna.

El ‘Premio Cultura y Educación’ se le concede a José Manuel Pagán, rector de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir desde mayo de 2018. El jurado de los premios le distingue por su destacada trayectoria académica y de gestión universitaria, así como por su firme compromiso con la docencia y la formación de nuevas generaciones de profesionales. Una figura referente por su rigor intelectual, vocación docente y compromiso con la educación superior, valores que han tenido un impacto positivo y duradero en la comunidad universitaria y en la sociedad valenciana en su conjunto.

El ‘Premio Economía, Progreso y Sociedad’ recae en la empresa valenciana Power Electronics por su liderazgo internacional, su capacidad innovadora y su contribución al desarrollo del sector energético. Nacida en la Comunitat Valenciana, la compañía ha crecido hasta convertirse en líder mundial en la fabricación de inversores para almacenamiento energético. Además, es el primer fabricante de inversores solares para plantas fotovoltaicas en América, Oceanía y Europa, impulsando la transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible. Su apuesta por la innovación, la tecnología y la excelencia la ha convertido en un actor clave para avanzar hacia un futuro más eficiente.

Con más de 3.700 empleados y 20 filiales internacionales, Power Electronics es un ejemplo de empresa valenciana con proyección global, capaz de competir en los mercados más exigentes sin perder sus raíces. Su crecimiento se apoya en el talento, la creación de empleo cualificado y una firme vocación de liderazgo tecnológico.