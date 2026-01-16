Megadeth se despedirá en el Roig Arena
La mítica banda de trash metal actuará en el recinto valenciano el 25 de mayo
Megadeth, la legendaria formación estadounidense liderada por el icónico guitarrista y vocalista Dave Mustaine, hará parada en el Roig Arena el próximo 25 de mayo dentro de su gira mundial de despedida que comenzará en España en el recinto valenciano.
Tras 43 años desde su fundación, uno de los grupos más importantes del mundo, parte del “Big Four” del thrash metal junto a Metallica, Slayer y Anthrax, dirá adiós con una última gira por todo lo alto. En sus conciertos, el cuarteto repasará todos sus hits y aprovechará para presentar el último episodio y broche de oro de su carrera discográfica: su decimoséptimo álbum, que saldrá a la luz en unos días. Además, vendrán acompañados de dos invitados especiales, que se anunciarán más adelante.
Con más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo y un premio Grammy en su haber, el grupo ha definido el sonido del género a través de obras maestras como ‘Rust in Peace’ y ‘Countdown to Extinction’, consolidándose como un pilar fundamental del denominado "Big Four" del metal.
Las entradas para el nuevo concierto de Megadeth en el Roig Arena (25 de mayo) salen a la venta el jueves 22 de enero, a las 10h, en la web www.roigarena.com
Sobre Roig Arena
El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días
- Aguado: 'Mercosur cerrará las fábricas españolas de zumos y acabará con el arroz de l’Albufera
- Los meteorólogos anuncian 'llevantà' en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: 'Puede haber daños en los paseos marítimos
- Confirmado oficialmente por la Generalitat: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- Fallece el catedrático de Literatura José Luis Canet, pionero de las humanidades digitales
- La Policía revisa los chats de Fortnite y Roblox del niño de 9 años que se quitó la vida en un pueblo de Valencia
- Las lluvias empañan una positiva campaña del aceite de oliva tras un 2024 crítico
- València prorroga por quince años más la concesión administrativa a los mercaditos