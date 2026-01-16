"Eugenio Oneguin" regresa a Les Arts en una producción poética y desnuda de Laurent Pelly

El Palau de Les Arts estrena el próximo 20 de enero una nueva producción de “Eugenio Oneguin”, la gran ópera rusa de Piotr Ilich Chaikovski, en un montaje de Laurent Pelly que se adentra en la intimidad emocional del drama y se desprende deliberadamente de cualquier tentación folclórica. Una lectura que apuesta por la psicología de los personajes y por la dimensión poética de una obra que forma parte esencial del repertorio operístico.

Durante la presentación, el director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, ha recordado que ·Eugenio Oneguin· contiene “algunas de las páginas más reconocibles de la historia de la ópera, de esas que el público identifica de inmediato”, y ha subrayado la relevancia de contar con Laurent Pelly, “una de las figuras indiscutibles de la escena operística internacional”.

No en vano, se trata de una producción “muy aplaudida” desde su estreno en el Teatro Real de La Monnaie de Bruselas y que confirma, tras “La cenerentola”, la buena relación del director francés con el coliseo valenciano. Iglesias ha destacado “el trabajo actoral minucioso” que ha realizado Pelly en esta producción “y su extraordinaria capacidad para penetrar en la psicología de los personajes”.

Desamor juvenil

La ópera parte de la novela en verso de Alexánder Pushkin, texto fundacional de la literatura rusa moderna, que traza el recorrido vital -tan breve como irreversible- de tres jóvenes atravesados por una fractura cultural que los define desde el inicio: Tatiana, que escribe en francés pero encarna un alma profundamente rusa; Lenski, formado en la tradición germánica, y Oneguin, aspirante a dandi de aire inglés con melancólicos ecos byronianos. Chaikovski transforma ese universo literario en una partitura de intimismo sostenido, donde la acción externa cede protagonismo al conflicto interior y donde la célebre escena de la carta de Tatiana captura con una honestidad insuperable la agitación de un amor juvenil.

Para Laurent Pelly, “Eugenio Oneguin” es una ópera esencial tanto por su música como por su raíz literaria. “Es mi ópera preferida. Es una obra perfecta, sin tiempos muertos, y una magnífica puerta de entrada al mundo de la ópera”, ha afirmado esta mañana en Les Arts. El director ha explicado que su propuesta escénica nace de la complejidad del texto de Pushkin, “una obra enorme que habla de todo y de nada a la vez: de Rusia, de la aristocracia, del aburrimiento, del paso del tiempo”, lo que le ha llevado a concebir un espacio abstracto y mutable. “No quería un decorado ilustrativo, sino un espacio poético y teatral, casi un decorado de ‘nada’, cuyo fin principal es poner en relieve a los personajes”.

Ni nieve ni clichés rusos

En coherencia con esa idea, el montaje evita cualquier referencia explícita al folclore o a una ambientación histórica concreta. “No hay nieve ni clichés rusos. No me interesaba situar al público en la Rusia de finales del siglo XIX”, ha explicado Pelly, convencido de que la obra posee una universalidad que permite extraerla de su contexto original. La época, puntualiza, se intuye en las relaciones sociales y afectivas, pero el núcleo del drama reside en su dimensión emocional.

Tatiana ocupa el centro de esta lectura escénica. Interpretada por Corinne Winters, aparece como una adolescente que proyecta su deseo en Oneguin en una suerte de narración onírica. “Tatiana se enamora en tres minutos, y cuando años después Oneguin se enamora de ella, ese amor ya es imposible. La decepción amorosa y la frustración son contemporáneas, pertenecen a todas las épocas”, ha señalado Pelly, que concibe la música como motor dramático y herramienta de construcción del personaje. “Cuando un personaje canta no está en la realidad, sino en un estado onírico. Es casi como teatro”, ha afirmado.

En el foso debuta en Les Arts el joven director Timur Zangiev, discípulo de Gennady Rozhdestvensky y uno de los nombres más prometedores de la nueva generación. Llega a València tras sus recientes éxitos con “La dama de picas” en La Scala y “El jugador” en el Festival de Salzburgo, además de haber dirigido “Eugenio Oneguin” en el coliseo milanés y contar con próximos compromisos en el Metropolitan de Nueva York y la Ópera de Viena. Iglesias ha destacado su “trayectoria boyante” y su solvencia musical.

El reparto vocal se articula en torno a un sólido triángulo protagonista. El barítono Mattia Olivieri, antiguo alumno del Centre de Perfeccionament de Les Arts, firma “un gran debut” como Oneguin en València, acompañado por el veterano Dmitry Korchak, que regresa como Lenski, y Corinne Winters como Tatiana, tras la notable impresión dejada recientemente en “Jenůfa”.