TRACA prende la mecha de 2026 y consolida su apuesta por la música en directo en València

El ciclo de conciertos TRACA arranca 2026 reafirmando su presencia en la escena musical valenciana con una segunda edición que se extenderá del 16 de enero al 28 de mayo y que reunirá más de una docena de conciertos en salas como Loco Club, La Pèrgola y 16 Toneladas. Tras su estreno en la segunda mitad de 2025, el proyecto se consolida como una de las propuestas más activas del circuito independiente local.

Autogestionado y auspiciado por &Sons y Redacción Atómica, TRACA nace con la voluntad de trabajar desde la independencia, el compromiso con las salas y la creación de comunidad en torno a la música en directo. Su programación combina talento emergente estatal, escena valenciana y referentes consolidados del indie internacional, bajo un criterio artístico que huye de la inmediatez y apuesta por la continuidad.

Un arranque con electrónica, folk e indie internacional

El segundo volumen del ciclo se abre el 16 de enero en Loco Club con el directo del dúo barcelonés Ciutat, que regresa al formato de club con Fidget Spinner EP, un trabajo donde la electrónica convive con la introspección y el pulso de baile, acompañados por Nawan, una de las propuestas emergentes más intensas del pop digital actual.

Dos días después, el 18 de enero, llegará a Loco Club Dekker (Brookln Dekker, Rue Royale), con su folk-pop íntimo y atmosférico, una propuesta cuidada que lo ha consolidado como una de las voces más reconocibles del indie internacional reciente.

Escena valenciana y nuevas generaciones

El ciclo continúa el 23 de enero con Garbí y Declive, una noche marcada por la honestidad emocional y la evolución sonora. En febrero, TRACA se traslada a La Pèrgola para celebrar una Festa TRACA con Repion y Diamante Negro, dos nombres clave del circuito independiente actual.

A lo largo de los meses siguientes, el ciclo da espacio a propuestas tan diversas como la teatralidad kitsch de Paco Pecado, el rock eléctrico de Lady Banana, el punk pop de Amarillo Fiesta, la madurez melódica de Lisasinson o el cruce entre post-rock y pop de Dunaviva, reflejando el relevo generacional y la pluralidad estilística del panorama actual.

Regresos, referentes y cierre internacional

La programación también incluye regresos muy esperados como el de El Petit de Cal Eril, que vuelve a los escenarios con un nuevo disco marcado por la introspección y la transformación, o Alberto & García, que presentan Barro, un trabajo que tiende puentes entre folclore latinoamericano y pop-rock contemporáneo.

En el tramo final, TRACA acoge nombres como La Ludwig Band, una de las formaciones más influyentes del nuevo pop catalán, y el cantautor estadounidense Zack Keim, encargado de cerrar el ciclo el 28 de mayo, con su sensibilidad sesentera y vocación pop.

Un ciclo que apuesta por la continuidad

Con esta segunda edición, TRACA reafirma su apuesta por visibilizar artistas emergentes, fortalecer el circuito de salas y contribuir a una programación musical cercana, accesible y sostenida en el tiempo. Una propuesta que no solo prende la mecha de 2026, sino que busca dejar huella en la vida cultural de València y construir continuidad para lo que está por venir.