Sé que sólo estamos en la tercera semana de enero, pero ya voy sin frenos y cuesta abajo… si esto es así ya, en marzo me recogen con una pala del suelo… Qué barbaridad la cantidad de trabajo que se puede hacer en una semana, la cantidad de reuniones (ahora hay que decir 'call'; si no, no eres cool) que se pueden tener en un solo día (la mayoría inútiles) y la cantidad de problemas que se pueden plantear (y resolver) en un momento…

Esto de ser súperdirectiva de súperempresa, a veces siento que no va para nada conmigo. El otro día leí que es más raro ver un jefe acuario que un enano verde (no, no creo en horóscopos) y que si se tenía uno, había que cuidarlo como oro en paño. Quizá no se sabrá el nombre de todos sus empleados, pero una vez al año tendrá una idea genial que generará muchos ingresos o resolverá problemas a la empresa.

Me sentí identificada y a la vez pensé que en realidad lo que me gustaría realmente sería pasar el día leyendo libros, escribiendo novelas, decorando casas y eligiendo estilismos maravillosos. Pero la vida me puso de Country Manager para España de mi empresa y sobrevivo como puedo sin recordar a veces el nombre completo de mis empleados… Cosas que pasan.

Precisamente de casas hablaba el otro día con Ángela Pla (qué elegante iba) en el restaurante Alegal (qué bonito es y qué bien se come), donde se hizo la presentación de la nueva edición de la revista Tendencias Diseño, y que reunió un variado abanico de profesionales de sectores relacionados con el diseño, el paisajismo, el diseño de interiores o la arquitectura, de la Comunitat Valenciana.

A mí la revista me encanta porque siempre encuentro cosas que me compraría para casa, ideas locas de diseños atrevidos, o muebles modernos que poner en un rincón diferente. Casi todos desde luego tienen trabajos creativos, que a mí personalmente me encantaría hacer.

Más de ciento cincuenta personas (ahí es nada) quisieron estar presentes y disfrutar del precioso evento como, Carlos Serra y Víctor Nebot; Daniel Grimalt, Teresa Paniagua, José Ramón Mondéjar y José Luis de Dompablo, Víctor Forés y María Fos, María José Duart, Carmen Baselga, Marta Navarro o Laura Yago.

Tampoco se lo quisieron perder Macarena López y Mónica Valcarce, Laura Moreno y Paula Soler, Araceli Franco e Irina Sarrión, Irene Soriano y Alfredo Santonja, Patxo Grau, Marina Fertré, María Daroz y David Puerta, el interiorista Pepe Cosín, o los arquitectos Carlos Salazar, María Amigó, Pilar de Mazarredo, César Olmos y Jaime Sanahuja.

Saludé también a mi querida Paula Llobet (con quien más de una vez he tenido interesantes conversaciones sobre proyectos europeos) que estaba por allí con Leonor Rodríguez, Víctor Ruiz, Gemma López, Beatriz Maset, Raquel Ferrer, Eugenia Rubio, Mapi Gómez, Amparo Bertomeu, el fotógrafo Alfonso Calza, Mario Mariner, Bjert Olsson, Eva Martín Barrios, así como Patricia Sendra y Anahí González.

Premiados en el Mercado de Colón

Prosigo con otro evento que promete ser muy especial, y con un aviso a navegantes. El 4 de febrero el Mercado de Colón se pondrá de tiros largos para celebrar los Premios Mercado de Colón 2026, cuyos premiados son sin duda gente muy conocida y de primer nivel como Ángela Pérez, José Manuel Casañ, José Manuel Rodríguez Uribes, Pablo Motos, y Ricard Camarena. La alcaldesa de València, Maria José Catalá y la familia del arquitecto creador del edificio, Francisco Mora, recibirán un premio especial.

Para celebrarlo, esta semana Horacio Silva, Catedrático de Bellas Artes y referente internacional, ha entregado su aportación artística a los Premios con un cuadro exclusivo que quedará como legado en el Mercado, y que entregó al presidente de la Asociación de Mercaderes, José Manuel Manglano, junto con Kika Morató, José Ortiz y Ángel Adalid, miembros de esta asociación.

Así que no lo olviden, todos aquellos de ustedes que quieran asistir, la ceremonia se celebrará el próximo 4 de febrero a las 19 horas, y están invitados todos los valencianos.

Termino mi crónica contándoles una fantástica experiencia que viví el jueves pasado, y que me hizo frenar un poco en esa cuesta en la que sentía que me deslizaba toda la semana. Mi adorado Marc Insanally (siempre joven, bello y fantásticamente bien vestido, no entiendo por qué es mi amigo) me invitó a conocer y descubrir The Grapa Gallery, de Esther McIntosh, una galería de arte moderno, con vocación de punto de encuentro para expats, amantes del arte, y coleccionistas, frescos y ansiosos de cultura en Valencia.

La velada desveló obras de artistas internacionales como Desmond Alli, Anupa Perera y Mela Lutuvakula, así como el debut del artista brasileño Diogo Rustoff. El evento también dio la bienvenida a artistas urbanos como Disneylexia, así como el fotógrafo neoyorquino Gianandrea di Stefano.

No hablé mucho español en toda la tarde. Practiqué mi inglés, algo de italiano, e incluso me lancé a decir lo poco que sabía de ruso con Alexey Timbul (que fue tan educado de no reírse de mi por ello). Descubrí que tenemos en València a uno de los mejores artistas de 'streetart' (arte callejero) Will Cole, y que estaba allí también presentando su obra.

Aproveché para tomarme un delicioso cóctel sin alcohol (sí, tenían de eso para mi felicidad) mientras conocía a gente tan interesante como Dylan Zampieri, Wesley Birdsall, o saludar a Maria Amparo Royo (que tiene, además, una nuera que al parecer también es una súper artista internacional)

El cierre cultural lo dejo para mi experiencia favorita del mes, las charlas de Ramón Gener en Les Arts, que son siempre una auténtica delicia para los sentidos. Esta semana fuimos a escuchar, oír y sentir, sus siempre inteligentes y agudas observaciones sobre la ópera ‘Eugenio Oneguin’. Me encanta cuando habla de los románticos, del significado de los tonos de las notas en el comportamiento y carácter de los personajes, de los libretos y su transformación en algo vivo como es la música.

Cuánto amor destila por su profesión, cuánto amor por la ópera, y que bien sabe transmitir sus conocimientos sin ser aburrido ni pedante. Lo mejor es que no hace falta que te guste la ópera, ni siquiera ir a verla, para poder disfrutar plenamente de estas charlas. Tan solo, que te guste pasar dos horas llenas de cultura, belleza, música, aprendizaje, y mucho sentido del humor.

Por más momento así en nuestras vidas, por favor.