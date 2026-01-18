Blue Monday 2026: El día más triste del año o la profecía que se cumple sola

En una sociedad que necesita poner una etiqueta y elevar a formal un hecho cotidiano, este lunes 19, tercero de enero, está considerado el 'Blue monday' ('Lunes triste', en su traducción del inglés). Cada enero se marca en el calendario para señalar, presuntamente, que es el día más depresivo del año. Sin base científica pero con el acuerdo social, el impacto emocional y el comercial es completamente empírico.

El término se acuñó en 2005 como parte de una campaña publicitaria de la agencia de viajes británica Sky Travel UK. Echaron mano del psicólogo Cliff Arnall para identificar cuál era el día más triste del año y así animar a la gente a reservar sus vacaciones y fijarse una meta temporal, huyendo de la resaca navideña, el mal tiempo del inicio del año y la cuesta de enero.

Fue tan potente e impactó tanto en la conciencia británica que el término se popularizó hasta darlo por sentado, pese a ser una construcción cultural y mediática. Aunque sea imposible de medir, es cierto que el tercer lunes de enero está lejos de cualquier cosa: ha quedado atrás la ilusión de diciembre, los propósitos de año nuevo no se han cumplido y el buen tiempo aún está a dos meses de aquí. Por no hablar de la vuelta a la rutina tras el descanso navideño, que en el caso de los países anglosajones, se produjo el 2 de enero al no celebrar los Reyes Magos.

Con todos estos elementos se ha creado un caldo de cultivo que han explotado no solo las agencias de viaje, sino todo el mercado. Según el informe «Análisis del comportamiento del shopper en el Blue Monday», elaborado por la compañía tecnológica española Gelt a partir de más de 35.000 tickets de compra del Blue Monday de 2025, los españoles recurren al consumo como alivio emocional de bajo coste.

Aumento de las compras de pequeño importe

El dato más llamativo es que a lo largo de este fatídico lunes, las compras de pequeño importe aumentan en un 102%, impulsadas por la búsqueda de gratificación inmediata, "un alivio emocional low cost", como califica Guillermo Peña, el Global Revenue Director de Gelt.

Este informe apunta a que el gasto no se dispara, seguramente condicionado por el desembolso que han supuesto los regalos navideños, pero sí se realizan operaciones en caprichos menores con un coste por debajo de los 15 euros. Según se desprende del informe, se trata de una compra reactiva y no planificada, pequeños premios para sobrellevar el día, ajustados a una realidad económica más restrictiva tras las fiestas.

Compras navideñas hace unas semanas, en Navidad, en el centro de València. / JM LOPEZ

"El consumidor quiere sentirse mejor, pero reduce el desembolso por unidad: elige un chocolate más pequeño o una marca más económica”, señala Peña. Sin mebargo, el estudio también apunta a que no hay término medio: "O se busca un capricho barato, o se apuesta conscientemente por una experiencia premium real", explica.

¿Mito o realidad?

El Blue Monday no tiene respaldo científico, pero sí un efecto psicológico y social evidente. Al repetirse año tras año, el mensaje cala, se comparte y se interioriza, convirtiéndose en una especie de profecía autocumplida.

Más allá del marketing, el fenómeno refleja algo muy humano que pasa por consentirse a uno mismo un pequeño placer en un día complejo, gris y vacío. Algunas investigaciones observan que en enero, especialmente en redes sociales, aumenta el uso de palabras relacionadas con sentimientos negativos o frustración, lo que puede dar una percepción colectiva de tristeza.

Esto puede alimentar un efecto de sugestión porque al saber que “es el día más triste del año”, algunos interpretan sus propias emociones de una manera más negativa de lo que realmente son.