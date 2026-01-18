Jesús Montesinos aborda la soledad del siglo XXI en su nueva novela

La soledad se ha convertido en una de las grandes epidemias silenciosas de nuestro tiempo. Más de cinco millones de personas en España sufren sus efectos, una realidad que no entiende de edades ni de fronteras sociales. Este fenómeno es el eje central de 'La sombra de la soledad,' la nueva novela del periodista y escritor valenciano Jesús Montesinos Cervera, que se presentará el próximo 20 de enero, a las 19 horas, en el Palacio de Colomina de València del CEU Cardenal Herrera. El acto tendrá un formato teatralizado, una propuesta poco habitual en presentaciones literarias y que subraya el carácter narrativo y dramático de la obra.

Publicada por Loto Azul Editorial, la novela se adentra en las consecuencias psicológicas y sociales del aislamiento a través de una trama de corte negro en la que se entrecruzan amores prohibidos, deseos frustrados, relaciones de poder y pulsiones de venganza. El hilo argumental gira en torno a César Lambart, profesor de Ciencias Sociales en la Universitat de València, un personaje ególatra y profundamente deprimido que presume de su soledad hasta el extremo de fingir intentos de suicidio. Su terapeuta, el psicólogo Fernando Trevijano, actúa como contrapunto en un proceso en el que la soledad deja de ser una elección para convertirse en una trampa.

Con una València heterodoxa como telón de fondo, la novela retrata a personajes intoxicados por el aislamiento, cada vez más alejados del mundo y, paradójicamente, de su propia libertad. La historia explora el triángulo amor, seducción y posesión, así como la escasa atención que la sanidad pública presta a la salud mental, uno de los grandes déficits del sistema. Como corresponde al género negro, 'La sombra de la soledad' incorpora también la amenaza latente de nuevos y “limpios” venenos, y la presencia de un inquietante personaje que adopta el rol de ángel exterminador, con la muerte siempre rondando la trama.

'La sombra de la soledad' de Jesús Montesinos. / L-EMV

Las mujeres ocupan un lugar central en el relato: figuras diversas que han mantenido relación con Lambart y que son deseadas por el protagonista, que pretende convertirlas en modernas Galateas a su servicio, reflejando dinámicas de dominación y dependencia emocional.

Periodista y escritor

Jesús Montesinos Cervera (València, 1948) cuenta con más de cincuenta años de experiencia profesional en medios de comunicación escritos, audiovisuales y digitales en España, América Central y el Magreb. A lo largo de su carrera ha dirigido cabeceras como Diario de Valencia, Mediterráneo y los Informativos de RNE, así como la Agencia EFE. También ha trabajado como corresponsal internacional en zonas de conflicto y como columnista en diversos medios.

En el ámbito literario ha publicado obras como 'La década prodigiosa' (Peonia Ediciones), escrita para el Puerto de Castellón; la biografía 'Carlos Fabra. Y ahora qué' (SAR Alejandría Ediciones); y la novela 'Estás muerto, cabrón' (Loto Azul Editorial), centrada en la venganza de un grupo de mujeres de élite frente al maltrato machista. Actualmente prepara un ensayo sobre la corrupción del lenguaje y una nueva novela sobre la ética en los negocios tecnológicos.